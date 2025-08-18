Російський військовий розстріляв цивільного на Покровському напрямку – Офіс генпрокурора

Російський окупант після скоєного злочину підійшов до жертви та, оглянувши її, втік

Російський солдат (Фото: пропагандистські медіа)

Офіс генпрокурора розпочав розслідування за фактом можливого розстрілу російським військовим цивільної людини в районі Родинського Покровського району. Відповідне відео опубліковано в одному з Telegram-каналів, повідомляє прокуратура.

В ОГП зазначили, що військовослужбовець російської армії з білою пов’язкою на руці відкрив прицільний вогонь по цивільній особі. Потім він підійшов до жертви, яка лежала на дорозі, та, оглянувши її, втік з місця злочину.

Розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та особи росіян, які причетні до неї.

Обережно, фото чутливого характеру.

Фото: Офіс генпрокурора