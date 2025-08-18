Російський військовий розстріляв цивільного на Покровському напрямку – Офіс генпрокурора
Офіс генпрокурора розпочав розслідування за фактом можливого розстрілу російським військовим цивільної людини в районі Родинського Покровського району. Відповідне відео опубліковано в одному з Telegram-каналів, повідомляє прокуратура.
В ОГП зазначили, що військовослужбовець російської армії з білою пов’язкою на руці відкрив прицільний вогонь по цивільній особі. Потім він підійшов до жертви, яка лежала на дорозі, та, оглянувши її, втік з місця злочину.
Розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та особи росіян, які причетні до неї.
- Станом на червень СБУ було відомо про 139 000 воєнних злочинів росіян в Україні.
- У липні розвідка повідомила LIGA.net, що за понад три роки Росія вбила 274 військовополонених. Терміни отримали лише двоє окупантів.
- На початку серпня повідомлялось, що російський військовий розстріляв цивільного, який намагався евакуюватись із селища Удачне Покровського району.
