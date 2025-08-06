Прокуратура: Росіянин застрелив цивільного, який намагався евакуюватися з Удачного
Офіс генпрокурора розпочав розслідування за фактом можливого розстрілу російським військовим цивільного чоловіка, який намагався евакуюватись із селища Удачне Покровського району Донецької області. Відповідне відео опубліковано в одному з Telegram-каналів.
На кадрах видно, як чоловік йшов узбіччям дороги з валізою. Російський окупант відкрив по ньому прицільний вогонь з автомата, перебуваючи в облаштованій у зруйнованому будинку засідці.
Розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та особи росіян, які причетні до неї.
В ОГП зазначили, що це вже третій у Донецькій області зафіксований у 2025 році факт розстрілу цивільних окупаційними військами.
Удачне розташоване на Покровському напрямку, на мапі DeepState населений пункт наразі позначено як частково "сіру зону".
Обережно, відео містить чутливі кадри.
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