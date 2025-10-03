Росіяни заявили про захоплення Вербового на Дніпропетровщині: ЗСУ спростували – відео

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

Російські окупанти заявили про нібито захоплення населеного пункту Вербове у Дніпропетровській області. Бійці 110 окремої механізованої бригади опублікували відео, яке спростовує цю інформацію.

Росіяни опублікували пропагандистське відео нібито про захоплення населеного пункту. Українські військові повідомили, що до Вербового проникла диверсійно-розвідувальна група противника, щоб зняти відео про встановлення російського прапору.

Однак під час цього процесу ворожі солдати були атаковані – трьох вдалося вбити, один втік. Після цього бійці 110 ОШБр зайшли в село, знищили залишки противника та зачистили його.

Також військові зазначили, що інформація на порталі DeepState не відповідає дійсності.

"Вербове під контролем 110 ОМБр... Взагалі до інформаційної діяльності ресурсу DeepState виникають питання. Дуже часто вони працюють на ІПСО противника, щоб швиденько "замалювати" червоним, не перевіряючи інформацію. Як кажуть: гірше дурня - тільки ініціативний дурень", – зазначили військові.

Станом на 13:15 Вербове позначалося на порталі DeepState як невизначена зона.

Скриншот мапи DeepState