Россияне заявили о захвате Вербового в Днепропетровской области: ВСУ опровергли - видео
Российские оккупанты заявили о якобы захвате населенного пункта Вербово в Днепропетровской области. Бойцы 110 отдельной механизированной бригады опубликовали видео, опровергающее эту информацию.
Россияне опубликовали пропагандистское видео якобы о захвате населенного пункта. Украинские военные сообщили, что в Вербово проникла диверсионно-разведывательная группа противника, чтобы снять видео об установлении российского флага.
Однако во время этого процесса вражеские солдаты были атакованы - троих удалось убить, один убежал. После этого бойцы 110 ОШБр зашли в село, уничтожили остатки противника и зачистили его.
Также военные отметили, что информация на портале DeepState не соответствует действительности.
"Вербово под контролем 110 ОМБр... Вообще к информационной деятельности ресурса DeepState возникают вопросы. Очень часто они работают на ИПСО противника, чтобы быстренько "зарисовать" красным, не проверяя информацию. Как говорится: хуже дурака - только инициативный дурак", - отметили военные.
По состоянию на 13:15 Вербово обозначалось на портале DeepState как неопределенная зона.
- 15 сентября украинские военные освободили Панковку на Покровском направлении в ходе наступательных действий.
- 29 сентября Сырский сообщил, что русские в окружении под Добропольем, освобождено 175 кв. км. А 1 октября главком отметил, что ВСУ рассекли "Добропольский выступ", освобождено уже 177 кв. км под Покровском.
