Россияне заявили о захвате Вербового в Днепропетровской области: ВСУ опровергли - видео

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

Российские оккупанты заявили о якобы захвате населенного пункта Вербово в Днепропетровской области. Бойцы 110 отдельной механизированной бригады опубликовали видео, опровергающее эту информацию.

Россияне опубликовали пропагандистское видео якобы о захвате населенного пункта. Украинские военные сообщили, что в Вербово проникла диверсионно-разведывательная группа противника, чтобы снять видео об установлении российского флага.

Однако во время этого процесса вражеские солдаты были атакованы - троих удалось убить, один убежал. После этого бойцы 110 ОШБр зашли в село, уничтожили остатки противника и зачистили его.

Также военные отметили, что информация на портале DeepState не соответствует действительности.

"Вербово под контролем 110 ОМБр... Вообще к информационной деятельности ресурса DeepState возникают вопросы. Очень часто они работают на ИПСО противника, чтобы быстренько "зарисовать" красным, не проверяя информацию. Как говорится: хуже дурака - только инициативный дурак", - отметили военные.

По состоянию на 13:15 Вербово обозначалось на портале DeepState как неопределенная зона.

Скриншот карты DeepState