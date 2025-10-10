РФ намагалася розблокувати своїх військових біля Добропілля, але відступила – Зеленський

Окупанти наступали в районі Володимирівки, Шахового та Софіївки, розповів президент

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Росіяни спробували розблокувати своїх військових в районі Добропілля у Донецькій області, але зазнали невдачі й відступили. Про це на брифінгу повідомив президент Володимир Зеленський, передає кореспондентка LIGA.net.

За його словами, у п'ятницю, 10 жовтня, були наступальні дії з російської сторони. Зеленський назвав Володимирівку, Шахове та Софіївку.

"Вони хотіли розблокувати своїх військових. Зазнали втрат, відступили", – сказав глава держави, додавши, що втрати окупантів на цьому відтинку від початку контрнаступальної операції Сил оборони вже склали майже 13 000 осіб.

Зеленський заявив, що техніку окупантів було знищено, зараз триває зачистка у Володимирівці та поряд.

"І там все абсолютно зрозуміло", – зазначив президент.

ДОПОВНЕНО О 21:30. Перший корпус Національної гвардії України "Азов" уточнив, що 9 жовтня на Очеретинському напрямку ворог здійснив масований штурм позицій Сил оборони в зоні їхньої відповідальності.

У наступ окупанти кинули 35 одиниць бронетехніки. В результаті було знищено та пошкоджено один броньований тягач, три танки та 16 бойових броньованих машин. Також Росія втратила 41 мотоцикл та дві одиниці легкого автотранспорту.

Метою окупантів було захоплення населеного пункту Шахове. Наступальні дії вони проводили у кілька хвиль і з різних напрямків. Спочатку висувалися групи мотоциклістів, за якими рухалися колони бронетехніки – танки та ББМ із піхотинцями.

Завдяки діям артилеристів та екіпажів безпілотних систем плани росіян були зірвані. Противник був змушений змінювати маршрути, втрачав орієнтири, кидав техніку й десантував піхоту в невизначених заздалегідь районах.

Найзапекліші бої точилися поблизу та всередині населеного пункту Володимирівка. Там противнику вдалося висадити 32 піхотинців, 12 з яких були ліквідовані одразу. Решта намагалися сховатися в зруйнованих будинках і підвалах. Увечері та вночі по цих укриттях відпрацювали екіпажі важких бомберів.

Станом на ранок 10 жовтня рух ворожої піхоти у Володимирівці не спостерігався. Штурм росіян провалився.

Мапа: DeepState