Добропільська операція. ЗСУ зачистили від диверсантів 213 квадратних кілометрів – Сирський

Головком ЗСУ провів нараду з командним складом на одному з пунктів управління у Донецькій області

Олександр Сирський (Фото: Facebook-акаунт головкома)

Майже 213 квадратних кілометрів території зачистили від диверсантів від початку Добропільської контрнаступальної операції. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

Під час чергової робочої поїздки й уточнення ситуації в смузі дій наступального угруповання головком провів нараду з командним складом на одному з пунктів управління.

Сирський заслухав доповіді щодо поточної ситуації та виконання визначених завдань. Поспілкувався з командирами підрозділів, які проводять контрдиверсійні дії з метою пошуку та знищення диверсійно-розвідувальних груп росіян, а також окупантів, що перебувають в оточенні.

Попри постійні контратаки противника, штурмові підрозділи Сил оборони продовжують наступальні дії на окремих ділянках. Загалом за час операції звільнено 180,8 квадратних кілометрів Донецької області, 212,9 квадратних кілометрів – зачищено від диверсантів.

"З'ясував проблемні питання й потреби нашого наступального угруповання, віддав необхідні розпорядження. Контрдиверсійні заходи триватимуть. Оборона й надалі буде активною", – наголосив головком.

Він додав, що вживаються заходи для недопущення просування противника на Покровському напрямку, для вдосконалення логістики, для захисту доріг та об’єктів критичної інфраструктури.

