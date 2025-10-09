Добропільська операція. ЗСУ зачистили від диверсантів 213 квадратних кілометрів – Сирський
Олександр Сирський (Фото: Facebook-акаунт головкома)

Майже 213 квадратних кілометрів території зачистили від диверсантів від початку Добропільської контрнаступальної операції. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

Під час чергової робочої поїздки й уточнення ситуації в смузі дій наступального угруповання головком провів нараду з командним складом на одному з пунктів управління.

Сирський заслухав доповіді щодо поточної ситуації та виконання визначених завдань. Поспілкувався з командирами підрозділів, які проводять контрдиверсійні дії з метою пошуку та знищення диверсійно-розвідувальних груп росіян, а також окупантів, що перебувають в оточенні.

Попри постійні контратаки противника, штурмові підрозділи Сил оборони продовжують наступальні дії на окремих ділянках. Загалом за час операції звільнено 180,8 квадратних кілометрів Донецької області, 212,9 квадратних кілометрів – зачищено від диверсантів.

"З'ясував проблемні питання й потреби нашого наступального угруповання, віддав необхідні розпорядження. Контрдиверсійні заходи триватимуть. Оборона й надалі буде активною", – наголосив головком.

Він додав, що вживаються заходи для недопущення просування противника на Покровському напрямку, для вдосконалення логістики, для захисту доріг та об’єктів критичної інфраструктури.

Добропільська операція. ЗСУ зачистили від диверсантів 213 квадратних кілометрів – Сирський
Фото: Facebook-акаунт головкома
Добропільська операція. ЗСУ зачистили від диверсантів 213 квадратних кілометрів – Сирський
Фото: Facebook-акаунт головкома
Добропільська операція. ЗСУ зачистили від диверсантів 213 квадратних кілометрів – Сирський
Фото: Facebook-акаунт головкома
Добропільська операція. ЗСУ зачистили від диверсантів 213 квадратних кілометрів – Сирський
Фото: Facebook-акаунт головкома
  • Станом на 1 жовтня за час контрнаступальної операції в Покровському районі звільнено 177,8 квадратних кілометрів, зачищено від диверсантів 198,9 квадратних кілометрів. Загальні втрати росіян на Добропільському напрямку становили близько 3320 осіб.
Читайте також
На передовій лише 12 000 військових? Берлінська про війну, проблеми управління і росіян
війнаОлександр СирськийфронтДобропільська операція