Добропольская операция. ВСУ зачистили от диверсантов 213 квадратных километров – Сырский
Почти 213 квадратных километров территории зачистили от диверсантов с начала Добропольской контрнаступательной операции. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.
В ходе очередной рабочей поездки и уточнения ситуации в полосе действий наступательной группировки главком провел совещание с командным составом на одном из пунктов управления.
Сырский заслушал доклады о текущей ситуации и выполнении определенных задач. Пообщался с командирами подразделений, которые проводят контрдиверсионные действия с целью поиска и уничтожения диверсионно-разведывательных групп россиян, а также оккупантов, находящихся в окружении.
Несмотря на постоянные контратаки противника, штурмовые подразделения Сил обороны продолжают наступательные действия на отдельных участках. Всего за время операции освобождено 180,8 квадратных километров Донецкой области, 212,9 квадратных километров – зачищено от диверсантов.
"Выяснил проблемные вопросы и потребности нашей наступательной группировки, отдал необходимые распоряжения. Контрдиверсионные мероприятия будут продолжаться. Оборона и в дальнейшем будет активной", – подчеркнул главком.
Он добавил, что принимаются меры для недопущения продвижения противника на Покровском направлении, для совершенствования логистики, для защиты дорог и объектов критической инфраструктуры.
- По состоянию на 1 октября за время контрнаступательной операции в Покровском районе освобождено 177,8 квадратных километров, зачищено от диверсантов 198,9 квадратных километров. Общие потери россиян на Добропольском направлении составили около 3320 человек.
