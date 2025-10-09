Добропольская операция. ВСУ зачистили от диверсантов 213 квадратных километров – Сырский
Александр Сырский (Фото: Facebook-аккаунт главкома)

Почти 213 квадратных километров территории зачистили от диверсантов с начала Добропольской контрнаступательной операции. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.

В ходе очередной рабочей поездки и уточнения ситуации в полосе действий наступательной группировки главком провел совещание с командным составом на одном из пунктов управления.

Сырский заслушал доклады о текущей ситуации и выполнении определенных задач. Пообщался с командирами подразделений, которые проводят контрдиверсионные действия с целью поиска и уничтожения диверсионно-разведывательных групп россиян, а также оккупантов, находящихся в окружении.

Несмотря на постоянные контратаки противника, штурмовые подразделения Сил обороны продолжают наступательные действия на отдельных участках. Всего за время операции освобождено 180,8 квадратных километров Донецкой области, 212,9 квадратных километров – зачищено от диверсантов.

"Выяснил проблемные вопросы и потребности нашей наступательной группировки, отдал необходимые распоряжения. Контрдиверсионные мероприятия будут продолжаться. Оборона и в дальнейшем будет активной", – подчеркнул главком.

Он добавил, что принимаются меры для недопущения продвижения противника на Покровском направлении, для совершенствования логистики, для защиты дорог и объектов критической инфраструктуры.

  • По состоянию на 1 октября за время контрнаступательной операции в Покровском районе освобождено 177,8 квадратных километров, зачищено от диверсантов 198,9 квадратных километров. Общие потери россиян на Добропольском направлении составили около 3320 человек.
