Ворог отримав наказ штурмувати за будь-яку ціну, а СБУ готує нові операції у РФ – Зеленський

Малюк доповів президенту про наказ росіянам штурмувати за будь-яку ціну та успіхи далекобійних ударів вітчизняною зброєю

Володимир Зеленський та Василь Малюк (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Президент Володимир Зеленський констатував, що російські війська отримали наказ штурмувати українські позиції за будь-яку ціну. Через це зросла кількість втрат окупантів на полі бою, повідомив він після доповіді керівника Служби безпеки України Василя Малюка.

"Тільки наші воїни СБУ і тільки на Покровському напрямку знищують зараз понад 100 окупантів на день, і це без врахування результатів дій воїнів інших складових Сил оборони та безпеки. Загалом за минулий місяць воїни центру спецоперацій "А" СБУ ліквідували 3028 окупантів – по кожному з них маємо відповідну верифікацію", – сказав президент.

Окрім цього, СБУ продовжує роботу зі знищення російських агентурних мереж. Зеленський погодив операції, які мають на меті зменшення російського воєнного потенціалу.

Малюк доповів також щодо результатів далекобійних ударів СБУ. Найбільшу ефективність демонструють саме українські далекобійні ракети-дрони. Також є "суттєві результати" у знищенні російських комплексів протиповітряної оборони.