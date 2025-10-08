Враг получил приказ штурмовать любой ценой, а СБУ готовит новые операции в РФ – Зеленский
Президент Владимир Зеленский констатировал, что российские войска получили приказ штурмовать украинские позиции любой ценой. Из-за этого возросло количество потерь оккупантов на поле боя, сообщил он после доклада руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка.
"Только наши воины СБУ и только на Покровском направлении уничтожают сейчас более 100 оккупантов в день, и это без учета результатов действий воинов других составляющих Сил обороны и безопасности. Всего за прошлый месяц воины центра спецопераций "А" СБУ ликвидировали 3028 оккупантов – по каждому из них имеем соответствующую верификацию", – сказал президент.
Кроме этого, СБУ продолжает работу по уничтожению российских агентурных сетей. Зеленский согласовал операции, цель которых – уменьшение российского военного потенциала.
Малюк доложил также о результатах дальнобойных ударов СБУ. Наибольшую эффективность демонстрируют именно украинские дальнобойные ракеты-дроны. Также есть "существенные результаты" в уничтожении российских комплексов противовоздушной обороны.
- 29 сентября глава МИД сообщал, что отныне украинское оружие достигнет любых военных объектов в России.
- 1 октября главком Сырский сообщил, что ВСУ рассекли "Добропольский выступ", уже освобождено 177 кв. км территорий под Покровском.
- 4 октября стало известно, что ВСУ стабилизировали ситуацию в районе Ямполя на Лиманском направлении и уничтожают остатки ДРГ россиян.
