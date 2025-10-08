Враг получил приказ штурмовать любой ценой, а СБУ готовит новые операции в РФ – Зеленский

Владимир Зеленский и Василий Малюк (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский констатировал, что российские войска получили приказ штурмовать украинские позиции любой ценой. Из-за этого возросло количество потерь оккупантов на поле боя, сообщил он после доклада руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка.

"Только наши воины СБУ и только на Покровском направлении уничтожают сейчас более 100 оккупантов в день, и это без учета результатов действий воинов других составляющих Сил обороны и безопасности. Всего за прошлый месяц воины центра спецопераций "А" СБУ ликвидировали 3028 оккупантов – по каждому из них имеем соответствующую верификацию", – сказал президент.

Кроме этого, СБУ продолжает работу по уничтожению российских агентурных сетей. Зеленский согласовал операции, цель которых – уменьшение российского военного потенциала.

Малюк доложил также о результатах дальнобойных ударов СБУ. Наибольшую эффективность демонстрируют именно украинские дальнобойные ракеты-дроны. Также есть "существенные результаты" в уничтожении российских комплексов противовоздушной обороны.