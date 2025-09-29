Сибига: Отныне украинское оружие достигнет любых военных объектов в России

Украинский дипломат прокомментировал слова Келлога о том, что Трамп санкционировал дальнобойные удары по РФ

Андрей Сибига (Фото: МИД Украины)

Украинское оружие и армия отныне достигнут любых военных объектов на территории России. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на Варшавском форуме по безопасности.

Дипломат, комментируя слова спецпредставителя президента США Кита Келлога о том, что Дональд Трамп санкционировал дальнобойные удары Украины по РФ, отметил, что страна-агрессор должна четко осознавать, что на сегодня и в будущем не будет ни одного безопасного места.

Дипломат добавил, что Украина защищает свою независимость, основываясь на праве самозащиты в соответствии с 51 статьей устава ООН.

"Мы уже доказали, что такое мощь украинского оружия", – подчеркнул Сибига.

Накануне Келлог заявил, что Трамп санкционировал дальнобойные удары по России, хотя до этого "время от времени" Пентагон не предоставлял Украине полномочий на их осуществление.

29 сентября стало известно, что Силы обороны поразили ракетами "Нептун" российское предприятие "Электродеталь" в Брянской области.

Дальность полета составила более 240 километров.