Сибіга: Відтепер українська зброя дістане будь-які військові об’єкти в Росії

Український дипломат прокоментував слова Келлога про те, що Трамп санкціонував далекобійні удари по РФ

Андрій Сибіга (Фото: МЗС України)

Українська зброя та армія відтепер дістануть будь-які військові об’єкти на території Росії. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на Варшавському безпековому форумі.

Дипломат, коментуючи слова спецпредставника президента США Кіта Келлога про те, що Дональд Трамп санкціонував далекобійні удари України по РФ, зазначив, що країна-агресорка повинна чітко усвідомлювати, що на сьогодні і в майбутньому не буде жодного безпечного місця.

Дипломат додав, що Україна захищає свою незалежність, базуючись на праві самозахисту відповідно до 51-ї статті статуту ООН.

"Ми вже довели, що таке міць української зброї", – підкреслив Сибіга.

Напередодні Келлог заявив, що Трамп санкціонував далекобійні удари по Росії, хоча до цього "час від часу" Пентагон не надавав Україні повноважень на їх здійснення.

29 вересня стало відомо, що Сили оборони уразили ракетами "Нептун" російське підприємство "Електродеталь" у Брянській області.

Дальність польоту становила понад 240 кілометрів.