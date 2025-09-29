Трамп дозволив Україні далекобійні удари вглиб Росії – Келлог

Кіт Келлог (Фото: BORIS ROESSLER / EPA)

Президент США Дональд Трамп санкціонував далекобійні удари по Росії, хоча до цього "час від часу" Пентагон не надавав Україні повноважень на їх здійснення. Про це заявив спеціальний посланник Кіт Келлог в інтерв’ю старшій кореспондентці Білого Дома та ведучій Fox News Джекі Генріх.

Журналістка зацитувала пост Трампа, в якому той припустив, що Україна за підтримки Європи зможе відвоювати усі свої території, "а може й піти далі". Вона уточнила в Келлога – чи означає це можливість ударів вглиб території РФ.

У відповідь Келлог почав із традиційної для американських посадовців промови про те, що це не війна Трампа, і що війна почалася за президентства Барака Обами в 2014 році і стала повномасштабною у 2022 році за президентства Джо Байдена.

Говорячи вже безпосередньо про удари вглиб РФ, Келлог сказав, що "вони іноді отримували деякі повноваження, іноді – ні".

На уточнення, чи може Україна завдавати далекобійних ударів по РФ і чи було це санкціоновано Трампом, Келлог сказав: "Я думаю, що, прочитавши те, що він сказав, і те, що сказав віцепрезидент Венс, а також держсекретар Рубіо, відповідь – так. Використовуйте здатність проникати глибоко. "Недоторканості" немає".