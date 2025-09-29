Трамп дозволив Україні далекобійні удари вглиб Росії – Келлог
Президент США Дональд Трамп санкціонував далекобійні удари по Росії, хоча до цього "час від часу" Пентагон не надавав Україні повноважень на їх здійснення. Про це заявив спеціальний посланник Кіт Келлог в інтерв’ю старшій кореспондентці Білого Дома та ведучій Fox News Джекі Генріх.
Журналістка зацитувала пост Трампа, в якому той припустив, що Україна за підтримки Європи зможе відвоювати усі свої території, "а може й піти далі". Вона уточнила в Келлога – чи означає це можливість ударів вглиб території РФ.
У відповідь Келлог почав із традиційної для американських посадовців промови про те, що це не війна Трампа, і що війна почалася за президентства Барака Обами в 2014 році і стала повномасштабною у 2022 році за президентства Джо Байдена.
Говорячи вже безпосередньо про удари вглиб РФ, Келлог сказав, що "вони іноді отримували деякі повноваження, іноді – ні".
На уточнення, чи може Україна завдавати далекобійних ударів по РФ і чи було це санкціоновано Трампом, Келлог сказав: "Я думаю, що, прочитавши те, що він сказав, і те, що сказав віцепрезидент Венс, а також держсекретар Рубіо, відповідь – так. Використовуйте здатність проникати глибоко. "Недоторканості" немає".
- 27 вересня газета WSJ писала, що Трамп заявив Зеленському, що відкритий до зняття обмежень на удари вглиб Росії зброєю США.
- 28 вересня віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Штати ведуть переговори щодо продажу далекобійних ракет Tomahawk європейським партнерам для передання Україні.
Коментарі (0)