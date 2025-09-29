Трамп разрешил Украине дальнобойные удары вглубь России – Келлог
Президент США Дональд Трамп санкционировал дальнобойные удары по России, хотя до этого "время от времени" Пентагон не предоставлял Украине полномочий на их осуществление. Об этом заявил специальный посланник Кит Келлог в интервью старшему корреспонденту Белого Дома и ведущей Fox News Джеки Генрих.
Журналистка процитировала пост Трампа, в котором тот предположил, что Украина при поддержке Европы сможет отвоевать все свои территории, "а может и пойти дальше". Она уточнила у Келлога – означает ли это возможность ударов вглубь территории РФ.
В ответ Келлог начал с традиционной для американских чиновников речи о том, что это не война Трампа, и что война началась при президентстве Барака Обамы в 2014 году и стала полномасштабной в 2022 году при президентстве Джо Байдена.
Говоря уже непосредственно об ударах вглубь РФ, Келлог сказал, что "они иногда получали некоторые полномочия, иногда – нет".
На уточнение, может ли Украина наносить дальнобойные удары по РФ и было ли это санкционировано Трампом, Келлог сказал: "Я думаю, что, прочитав то, что он сказал, и то, что сказал вице-президент Венс, а также госсекретарь Рубио, ответ – да. Используйте способность проникать глубоко. "Неприкосновенности" нет".
- 27 сентября газета WSJ писала, что Трамп заявил Зеленскому, что открыт к снятию ограничений на удары вглубь России оружием США.
- 28 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Штаты ведут переговоры о продаже дальнобойных ракет Tomahawk европейским партнерам для передачи Украине.
