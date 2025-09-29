Трамп разрешил Украине дальнобойные удары вглубь России – Келлог

Кит Келлог (Фото: BORIS ROESSLER / EPA)

Президент США Дональд Трамп санкционировал дальнобойные удары по России, хотя до этого "время от времени" Пентагон не предоставлял Украине полномочий на их осуществление. Об этом заявил специальный посланник Кит Келлог в интервью старшему корреспонденту Белого Дома и ведущей Fox News Джеки Генрих.

Журналистка процитировала пост Трампа, в котором тот предположил, что Украина при поддержке Европы сможет отвоевать все свои территории, "а может и пойти дальше". Она уточнила у Келлога – означает ли это возможность ударов вглубь территории РФ.

В ответ Келлог начал с традиционной для американских чиновников речи о том, что это не война Трампа, и что война началась при президентстве Барака Обамы в 2014 году и стала полномасштабной в 2022 году при президентстве Джо Байдена.

Говоря уже непосредственно об ударах вглубь РФ, Келлог сказал, что "они иногда получали некоторые полномочия, иногда – нет".

На уточнение, может ли Украина наносить дальнобойные удары по РФ и было ли это санкционировано Трампом, Келлог сказал: "Я думаю, что, прочитав то, что он сказал, и то, что сказал вице-президент Венс, а также госсекретарь Рубио, ответ – да. Используйте способность проникать глубоко. "Неприкосновенности" нет".