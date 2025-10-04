Силы обороны стабилизировали ситуацию в районе Ямполя на Лиманском направлении – Сырский
Обстановка в районе населенного пункта Ямполь Донецкой области стабилизирована, продолжается выявление и уничтожение остатков сил российских оккупантов. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.
"Подразделения Сил специальных операций, частей Сухопутных войск ВСУ и Национальной гвардии Украины проводят в поселке ударно-поисковые действия для выявления и уничтожения остатков диверсионных групп противника", – отметил он.
На Добропольском направлении военные повышают эффективность поражения мест накопления российской армии и уничтожают логистику врага. За сутки общие потери оккупантов на этом участке фронта составляют 47 человек, из которых 32 – убитыми.
Всего с начала контрнаступательной операции на направлении Доброполья враг потерял около 3520 человек, из которых было убито 1988 солдат. Также поражено или уничтожено 991 единицу вражеского вооружения и военной техники.
"Вместе с командирами на местах проанализировал детали оперативной ситуации и предложения по повышению эффективности боевой работы наших соединений, частей, подразделений", – подытожил главком.
- 15 сентября в ВСУ рассказали, что россияне переоделись в гражданских и пытались просочиться в Ямполь – их обезвредили.
- 3 октября в 11-м армейском корпусе сообщили, что российские ДРГ проникли в поселок Ямполь в Донецкой области, но были уничтожены. Однако враг продолжал попытки каким-то образом там закрепиться.
