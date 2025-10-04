Сили оборони стабілізували ситуацію в районі Ямполя на Лиманському напрямку – Сирський

У Ямполі військові шукають ы знищують залишки ДРГ росіян, які змогли проникнути

Олександр Сирський (Фото: t.me/osirskiy)

Ситуація в районі населеного пункту Ямпіль Донецької області стабілізована, триває виявлення та знищення залишків сил російських окупантів. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

"Підрозділи Сил спеціальних операцій, частин Сухопутних військ ЗСУ та Національної гвардії України проводять у селищі ударно-пошукові дії для виявлення і знищення залишків диверсійних груп противника", – зазначив він.

На Добропільскому напрямку військові підвищують ефективність ураження місць накопичення російської армії та знищують логістику ворога. За добу загальні втрати окупантів на цій ділянці фронту становлять 47 осіб, з яких 32 – вбитими.

Загалом від початку контрнаступальної операції на напрямку Добропілля ворог втратив близько 3520 осіб, з яких було вбито 1988 солдатів. Також уражено або знищено 991 одиницю ворожого озброєння та військової техніки.

"Разом із командирами на місцях проаналізував деталі оперативної ситуації та пропозиції щодо підвищення ефективності бойової роботи наших з’єднань, частин, підрозділів", – підсумував головком.