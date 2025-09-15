ЗСУ: Росіяни перевдягнулися у цивільних та намагалися просочитись до Ямполя – їх знешкодили

Загарбники використовували місцевих жителів як "живий щит", коли переховувались у селищі, розповіли в 11 корпусі

Російський окупант (Ілюстративне фото: ресурс загарбників)

Росіяни, маскуючись під цивільних жителів, намагалися інфільтруватися у селище Ямпіль Донецької області – їх виявили та знешкодили. Про це повідомив 11 армійський корпус.

"Російські окупанти вкотре вдалися до грубого порушення норм міжнародного гуманітарного права. Ворог у цивільному одязі, маскуючись під мирних жителів, намагався інфільтруватися у населений пункт Ямпіль та вести диверсійну роботу в тилу Сил оборони. Окремі групи противника переховувалися у приватних будинках, підвалах та інших спорудах, використовуючи місцевих мешканців як "живий щит", – розповіли військові.

За їх даними, підрозділи 11 корпусу провели комплекс антитерористичних заходів, завдяки яким росіян виявили, заблокували та знешкодили.

Командування зазначає, що наразі Ямпіль та прилеглі території перебувають під повним контролем українських захисників: "Противнику не вдалося досягти жодних тактичних результатів, усі його спроби щодо проведення розвідувально-диверсійних заходів у населеному пункті були зірвані".

Водночас військові додали, що окупанти намагаються відшукувати шляхи просочування малими групами, використовуючи природні умови та наявність цивільної забудови.

"Моніторинг ситуації триває, а заходи з протидії таким діям посилюються", – підсумували в 11 корпусі.

Раніше про просочування окупантів в цивільному одязі до Ямполя заявив український аналітичний проєкт Deepstate. Близько 19:00 експерти писали, що окупантам вдалося забігти до селища, проте Сили оборони "одразу почали на них полювання".

"Ворог ховається в хатах, підвалах, погребах тощо", – вказували аналітики.

Вони зауважували, що роботі військових по загарбниках заважають цивільні, які не евакуювалися, а росіяни, користуючись цим, ховаються у будинках.

Колаж: Deepstate

"Слідкуємо за ситуацією, адже фіксація противника, зокрема, в районі Ямполя була неодноразовою, вони знайшли місце, щоб пробиратися до селища, тож варто очікувати збільшення активності в напрямку населеного пункту, який вони націлені захопити, знаючи його важливість і критичність для всіх позицій, розташованих на схід від нього. Наразі в селищі тривають активні бойові дії", – заявляли у Deepstate.

За їхніми даними, частина Ямполя перебуває у "сірій зоні". Оновлення на мапі проєкту з'являються з затримкою.

Ямпіль розташований на відстані близько 17 кілометрів на північний схід від Слов'янська.

Мапа: Deepstate (Ямпіль – біла позначка, обведена червоним)

Раніше аналітики повідомляли, що окупанти використовують тактику з перевдяганням у цивільний одяг у Куп'янську на Харківщині.