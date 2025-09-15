ВСУ: Россияне переоделись в гражданских и пытались просочиться в Ямполь – их обезвредили

Захватчики использовали местных жителей как "живой щит", когда скрывались в поселке, рассказали в 11 корпусе

Российский оккупант (Иллюстративное фото: ресурс захватчиков)

Россияне, маскируясь под гражданских жителей, пытались инфильтрироваться в поселок Ямполь Донецкой области – их обнаружили и обезвредили. Об этом сообщил 11 армейский корпус.

"Российские оккупанты в очередной раз прибегли к грубому нарушению норм международного гуманитарного права. Враг в гражданской одежде, маскируясь под мирных жителей, пытался инфильтрироваться в населенный пункт Ямполь и вести диверсионную работу в тылу Сил обороны. Отдельные группы противника скрывались в частных домах, подвалах и других сооружениях, используя местных жителей как "живой щит", – рассказали военные.

По их данным, подразделения 11 корпуса провели комплекс антитеррористических мероприятий, благодаря которым россиян обнаружили, заблокировали и обезвредили.

Командование отмечает, что сейчас Ямполь и прилегающие территории находятся под полным контролем украинских защитников: "Противнику не удалось достичь никаких тактических результатов, все его попытки по проведению разведывательно-диверсионных мероприятий в населенном пункте были сорваны".

В то же время военные добавили, что оккупанты пытаются отыскивать пути просачивания малыми группами, используя природные условия и наличие гражданской застройки.

"Мониторинг ситуации продолжается, а меры по противодействию таким деяниям усиливаются", – подытожили в 11 корпусе.

Ранее о просачивании оккупантов в гражданской одежде в Ямполь заявил украинский аналитический проект Deepstate. Около 19:00 эксперты писали, что оккупантам удалось забежать в поселок, однако Силы обороны "сразу начали на них охоту".

"Враг прячется в домах, подвалах, погребах и т.д.", – указывали аналитики.

Они отмечали, что работе военных по захватчикам мешают гражданские, которые не эвакуировались, а россияне, пользуясь этим, прячутся в домах.

Колаж: Deepstate

"Следим за ситуацией, ведь фиксация противника, в частности, в районе Ямполя была неоднократной, они нашли место, чтобы пробираться к поселку, поэтому стоит ожидать увеличения активности в направлении населенного пункта, который они нацелены захватить, зная его важность и критичность для всех позиций, находящихся восточнее него. Сейчас в поселке продолжаются активные боевые действия", – заявляли в Deepstate.

По их данным, часть Ямполя находится в "серой зоне". Обновления на карте проекта появляются с задержкой.

Ямполь расположен на расстоянии около 17 километров к северо-востоку от Славянска.

Карта: Deepstate (Ямполь – белая отметка, обведенная красным)

Ранее аналитики сообщали, что оккупанты используют тактику с переодеванием в гражданскую одежду в Купянске Харьковской области.