РФ пыталась разблокировать своих военных возле Доброполья, но отступила – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Россияне попытались разблокировать своих военных в районе Доброполья в Донецкой области, но потерпели неудачу и отступили. Об этом на брифинге сообщил президент Владимир Зеленский, передает корреспондентка LIGA.net.

По его словам, в пятницу, 10 октября, были наступательные действия с российской стороны. Зеленский назвал Владимировку, Шахово и Софиевку.

"Они хотели разблокировать своих военных. Понесли потери, отступили", – сказал глава государства, добавив, что потери оккупантов на этом отрезке с начала контрнаступательной операции Сил обороны уже составили почти 13 000 человек.

Зеленский заявил, что техника оккупантов была уничтожена, сейчас идет зачистка во Владимировке и рядом.

"И там все абсолютно понятно", – отметил президент.

ДОПОЛНЕНО В 21:30. Первый корпус Национальной гвардии Украины "Азов" уточнил, что 9 октября на Очеретинском направлении враг совершил массированный штурм позиций Сил обороны в зоне их ответственности.

В наступление оккупанты бросили 35 единиц бронетехники. В результате были уничтожены и повреждены один бронированный тягач, три танка и 16 боевых бронированных машин. Россия потеряла 41 мотоцикл и две единицы легкого автотранспорта.

Целью оккупантов был захват населенного пункта Шахово. Наступательные действия они проводили в несколько волн и по разным направлениям. Сначала выдвигались группы мотоциклистов, по которым двигались колонны бронетехники – танки и ББМ с пехотинцами.

Благодаря действиям артиллеристов и экипажей беспилотных систем планы россиян были сорваны. Противник был вынужден менять маршруты, терял ориентиры, бросал технику и десантировал пехоту в заранее неопределенных районах.

Самые ожесточенные бои шли вблизи и внутри населенного пункта Владимировка. Там противнику удалось высадить 32 пехотинца, 12 из которых были ликвидированы сразу. Остальные пытались скрыться в разрушенных домах и подвалах. Вечером и ночью по этим укрытиям отработали экипажи тяжелых бомберов.

На утро 10 октября движение вражеской пехоты во Владимировке не наблюдалось. Штурм россиян провалился.

Карта: DeepState