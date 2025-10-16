Третья штурмовая сорвала наступление россиян на Оскол и уничтожила ДРГ в тылу – видео

Во время боя на Лиманском направлении в районе Новоселовки врагу не дали создать плацдарм для наступления

Бойцы Третьей штурмовой (Иллюстративное фото: t.me/ab3army)

Третья штурмовая бригада уничтожила в тылу российскую диверсионно-разведывательную группу на Лиманском направлении и не дала врагу создать плацдарм для наступления на Оскол. Видео работы бригада опубликовала на YouTube-канале.

Россияне пытались прорваться в лесную местность к трассе Изюм-Славянск в районе Новоселовки, однако украинские военные предотвратили это и уничтожили врага.

Карта (скриншот DeepState)

О месте расположения противника разведчики Третьей штурмовой знали заранее. Это было большое промышленное здание с ангарами и подвалами, внутри которого была группа российских солдат, которая "плотно засела и яростно отстреливалась", отметили военные.

Врагу предложили сдаться и сложить оружие в обмен на сохранение жизни, но он отказался. Во время продвижения с боем военные также нашли мумии российских солдат, погибших ранее, и захватили вражескую рацию.

"В результате зачистки удалось сохранить логистические пути к переднему краю фронта", – сообщили в бригаде.