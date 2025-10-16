Третя штурмова зірвала наступ росіян на Оскіл та знищила ворожу ДРГ у тилу – відео

Під час бою на Лиманському напрямку в районі Новоселівки ворогу не дали створити плацдарм для наступу

Бійці Третьої штурмової (Ілюстративне фото: t.me/ab3army)

Третя штурмова бригада знищила в тилу російську диверсійно-розвідувальну групу на Лиманському напрямку та не дала ворогу створити плацдарм для наступу на Оскіл. Відео роботи бригада опублікувала на YouTube-каналі.

Росіяни намагалися прорватися у лісову місцевість до траси Ізюм-Словʼянськ у районі Новоселівки, однак українські військові запобігли цьому та знищили ворога.

Мапа (скриншот DeepState)

Про місце розташування противника розвідники Третьої штурмової знали завчасно. Це була велика промислова будівля з ангарами та підвалами, усередині якої була група російських солдатів, яка "щільно засіла та люто відстрілювалася", зазначили військові.

Ворогу запропонували здатися та скласти зброю в обмін на збереження життя, але він відмовився. Під час просування з боєм військові також знайшли мумії російських солдатів, які загинули раніше, та захопили ворожу рацію.

"У результаті зачистки вдалося зберегти логістичні шляхи до переднього краю фронту", – повідомили в бригаді.