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Украина претендует на треть зарубежного имущества бывшего СССР – посол

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2022, 21:52
Украина претендует на треть зарубежного имущества бывшего СССР – посол - Фото
Фото: посольство Великобритании

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина претендует на треть зарубежного имущества СССР, которое после его распада отошло России. Об этом он сказал в интервью Суспильному.

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"История очень древняя. Когда Советский Союз развалился, Россия предложила всем республикам забыть о долгах [СССР], но она забирает все имущество Союза по всему миру. Украина – единственная республика, которая сначала согласилась, но не ратифицировала соглашение. Наш аргумент был следующий: мы не против, если это справедливая договоренность, только покажите, что Советский Союз должен, и покажите активы, которые есть по миру", — сказал Пристайко.

Россия никогда так и не предоставила эту информацию, поэтому Украина сейчас вынуждена собирать ее по крупицам.

"Сейчас мы требуем от России: вы должны вернуть хотя бы треть того, что находится за границей. В частности, помещения, которые находятся [в Великобритании] и были незаконно, по нашему мнению, зарегистрированы на Российскую Федерацию", — сказал Пристайко.

СПРАВКА. В 1994 году между Украиной и Россией было заключено соглашение об урегулировании вопросов правопреемства по внешнему государственному долгу и активам бывшего Союза ССР. Она предполагала так называемый "нулевой вариант": Россия берет на себя все долги СССР, а республики отказываются от своих претензий на какое-либо имущество СССР. Соглашение так и не было ратифицировано Украиной.

Пока Украина разбирается с тем, будет ли у этого иска судебная перспектива.

  • 9 июля британская газета The Times заявила, что Украина хочет отсудить 18 объектов недвижимости, которые достались России после распада СССР. Среди них – замок XIX века и второе по величине здание в Лондоне.
  • В 2014 году МИД говорил, что Украина изучает возможность выдвинуть претензии на 16,37% всех активов СССР на момент его распада. Тогда говорилось не только о зарубежном имуществе, но и о золотовалютном запасе, алмазном фонде, активах по долгам, которые другие государства имели перед СССР.
Андрей Водяный
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Россия ссср вадим пристайко
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