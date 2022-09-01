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Великобритания передаст Украине подводные дроны – охотники за минами: фото

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2022, 19:35
Великобритания передаст Украине подводные дроны – охотники за минами: фото - Фото
Фото: ВМС ВСУ

Великобритания передаст Украине подводные дроны – охотников за минами, а также обеспечит соответствующее обучение, чтобы помочь Украине очистить береговую линию. Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины.

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Для обнаружения российских мин в водах у побережья Украины в страну отправят шесть автономных минно-розыскных аппаратов.

В ВМС ВСУ рассказывают, что легкий автономный аппарат предназначен для использования на мелководных побережьях, эффективно работает на глубине до 100 м для обнаружения, локализации и идентификации мин посредством набора датчиков.

Великобритания передаст Украине подводные дроны – охотники за минами: фото

Великобритания передаст Украине подводные дроны – охотники за минами: фото

В ближайшие месяцы украинских военнослужащих научат пользоваться автономными минно-розыскными аппаратами, первый курс уже начат.

Трехнедельные учебные курсы вместе с Шестым флотом ВМС США будет проводить группа Королевского военно-морского флота по погружению и использованию угроз. 

Королевский флот также учит украинских моряков управлять кораблями тральщиками-искателями мин класса "Сендаун".

Читайте также: Западные чиновники: Черноморский флот России практически разбит и беспомощен – Politico

Наталія Медведєва
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ВМС ВСУ беспилотник разминирование морская мина
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