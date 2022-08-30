Западные чиновники: Черноморский флот России практически разбит и беспомощен – Politico
Черноморский флот России стал фактически беспомощным после потери ряда кораблей, части морской авиации и острова Змеиный. Об этом пишет Politico со ссылкой на оценки неназванных западных чиновников.
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В статье описываются потери армии России на море: от крейсера "Москва" и острова Змеиный – до морской авиации на авиабазе под Саками, кораблей снабжения и десантных кораблей. Потеря последних, вероятно, даже серьезнее потери "Москвы", ведь она препятствует переброске российских сил и техники вокруг Крыма по морю, говорит Роб Ли, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики.
ЧФ РФ не оправдал надежд России и сейчас занимает оборонительную позицию либо в порту, либо вдали от украинских берегов, чтобы избежать нападения, говорится в материале.
Нежелание реально использовать свои корабли в качестве боевой силы означает, что флот стал практически бессильным, а "в течение нескольких месяцев он ничем не выделялся", сказал журналистам представитель Пентагона.
С такой оценкой согласен и неназванный западный дипломат. По его словам, Черноморский флот РФ разбит и сейчас используется только как оборонительная сила с периодическими ударами крылатыми ракетами.
Остров Змеиный давал немного гибкости ЧФ РФ, но его потеря еще больше снизила тактические возможности российского флота, отметил западный чиновник.
- По оценке британской разведки, ограниченная эффективность Черноморского флота РФ подрывает всю стратегию широкомасштабного вторжения России.
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