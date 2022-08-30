Западные чиновники: Черноморский флот России практически разбит и беспомощен – Politico

Черноморский флот России стал фактически беспомощным после потери ряда кораблей, части морской авиации и острова Змеиный. Об этом пишет Politico со ссылкой на оценки неназванных западных чиновников.

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В статье описываются потери армии России на море: от крейсера "Москва" и острова Змеиный – до морской авиации на авиабазе под Саками, кораблей снабжения и десантных кораблей. Потеря последних, вероятно, даже серьезнее потери "Москвы", ведь она препятствует переброске российских сил и техники вокруг Крыма по морю, говорит Роб Ли, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики.

ЧФ РФ не оправдал надежд России и сейчас занимает оборонительную позицию либо в порту, либо вдали от украинских берегов, чтобы избежать нападения, говорится в материале.

Нежелание реально использовать свои корабли в качестве боевой силы означает, что флот стал практически бессильным, а "в течение нескольких месяцев он ничем не выделялся", сказал журналистам представитель Пентагона.

С такой оценкой согласен и неназванный западный дипломат. По его словам, Черноморский флот РФ разбит и сейчас используется только как оборонительная сила с периодическими ударами крылатыми ракетами.

Остров Змеиный давал немного гибкости ЧФ РФ, но его потеря еще больше снизила тактические возможности российского флота, отметил западный чиновник.

По оценке британской разведки, ограниченная эффективность Черноморского флота РФ подрывает всю стратегию широкомасштабного вторжения России.

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Марк Сировой

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