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Фрегат ЧФ РФ "Макаров" вступил в бой с катером и сбежал в Севастополь: история от Неижпапы

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2022, 11:43
Фрегат ЧФ РФ
Алексей Неижпапа (скриншот)

Командующий Военно-морских сил ВСУ Алексей Неижпапа рассказал о боевом эпизоде в Черном море с участием российского фрегата "Адмирал Макаров" и уступающего ему в 15 раз по водоизмещению украинского катера "Почаев". Когда и где произошел бой, он не уточнил.

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В начале мая в соцсетях появились сообщения об "уничтожении" или "повреждении" корабля ЧФ РФ "Адмирал Макаров. 7 мая внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович опроверг слухи о потоплении фрегата, назвав их фейком.

По словам Неижпапы, поначалу Черноморский флот РФ "не считал нас [достойным] противником".

"Когда, извините, фрегат 11356Р "Макаров" охотится за водолазным катером ВМС Украины и вступает в бой с ним, при этом на "Макарове", по-современному оборудованном корабле, – 100-миллиметровая пушка, ракеты "Калибр", ракетный комплекс мощный, торпеды, а у катера – ДШК... Начинает по нему работать артиллерией и не попадает, катер уворачивается", – рассказал вице-адмирал.

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По его словам, это был катер "Почаев" (A701) проекта 535М, тип "Краб": "Это героические парни, об этом можно фильмы снимать".

Неижпапа рассказал далее, что катер ушел в зону прикрытия артиллерии Морской пехоты ВСУ.

"Артиллерия начинает поражать этот фрегат, и он под 30 узлов бежит до Севастополя. Бой закончен", – резюмировал командующий ВМС, отметив, что на флоте есть "военная злость к противнику".

По его словам, в ходе войны с катеров сбивали "и ракеты Калибр, и самолеты".

Евгений Пилипенко
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