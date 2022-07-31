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31.07.2022, 11:54

Украинские военные проходят учения на кораблях в Британии – фото

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Украинские военные проходят учения на кораблях в Британии – фотоУкраинские военные проходят учения на кораблях в Британии – фотоУкраинские военные проходят учения на кораблях в Британии – фотоУкраинские военные проходят учения на кораблях в Британии – фотоУкраинские военные проходят учения на кораблях в Британии – фотоУкраинские военные проходят учения на кораблях в Британии – фотоУкраинские военные проходят учения на кораблях в Британии – фото
Украинские военные проходят учения на кораблях в Британии – фотоУкраинские военные проходят учения на кораблях в Британии – фотоУкраинские военные проходят учения на кораблях в Британии – фотоУкраинские военные проходят учения на кораблях в Британии – фотоУкраинские военные проходят учения на кораблях в Британии – фотоУкраинские военные проходят учения на кораблях в Британии – фотоУкраинские военные проходят учения на кораблях в Британии – фото
Украинские военные проходят учения на кораблях в Британии – фотоУкраинские военные проходят учения на кораблях в Британии – фотоУкраинские военные проходят учения на кораблях в Британии – фотоУкраинские военные проходят учения на кораблях в Британии – фотоУкраинские военные проходят учения на кораблях в Британии – фотоУкраинские военные проходят учения на кораблях в Британии – фотоУкраинские военные проходят учения на кораблях в Британии – фото

Украинские военные проводят тренировки в Британии на кораблях противоминной обороны. Об этом сообщает командование Военно-морских Сил.

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Отмечается, что моряки проходят обучение на корабле противоминной обороны класса "Сэндаун". Их посетили замминистра обороны Владимир Гаврилов и министр Вооруженных Сил Великобритании Джеймс Хиппи.

Тренировки проходят в рамках согласованной в прошлом году программы усиления ВМСУ. Королевские ВМС Британии с мая обучают полные экипажи украинских моряков управлять кораблями такого класса.

Украинские военные также прошли начальные курсы в учебных заведениях, в частности обучались эксплуатации гидроакустических систем, инженерному обеспечению, навигации и борьбе с повреждениями. Это сопровождается обменом знаний с экипажами британского флота и оперативной подготовкой на море.

Кроме того, Хиппи и Гаврилов посетили обучение украинской пехоты в Соединенном Королевстве. Британский министр сказал, что "восхищен" интенсивностью, с которой тренируются украинские бойцы. Гаврилов отметил "дух братства" военных двух стран и поблагодарил Британию за вклад в борьбу с агрессией РФ.

Британия в ближайшие месяцы планируют обучить 10 000 украинских военных. Каждый курс будет длиться несколько недель, а новобранцы-добровольцы без военного опыта или с минимальным опытом обучатся навыкам эффективных боевых действий на передовой.

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Теги: вмс, флот, британия, учения, корабли, владимир гаврилов, Джеймс Хиппи, сэндаун
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