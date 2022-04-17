Командующего ВМС повысили в звании после уничтожения "Москвы"

Президент Владимир Зеленский присвоил командующему Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины звание вице-адмирала. Об этом сообщается в указе №246/2022 от 16 апреля.

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Алексей Неижпапа был назначен командующим ВМС в июне 2020 года. С 2017 года у него было воинское звание контр-адмирала.

Новое звание он получил после того, как в Черном море был уничтожен российский ракетный крейсер "Москва" – флагман Черноморского флота РФ. Корабль затонул после того, как в него попали две ракеты "Нептун". На борту в момент атаки могло быть 510 членов экипажа, сколько из них выжило – неизвестно.

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