Орбан о мерах ЕС против России: Карлик вводит санкции против гиганта

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Европейский Союз "карликом", а Россию "гигантом" в области энергетики и заявил, что санкции против Кремля превратили локальную войну в Украине в глобальную. Об этом Орбан сообщил во время выступления в парламенте Венгрии, передает Index.

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Венгерский премьер заявил, что в Украине идет война, которая осталась бы локальной, но западные санкции против России превратили ее в глобальную экономическую войну.

"Запад на стороне войны, Венгрия на стороне мира. Мы требуем немедленного прекращения огня и мирных переговоров", – сказал Орбан.

Он заявил, что без санкций европейская экономика восстановилась бы и избежала рецессии.

"В области энергетики мы карлики, а Россия гигант. Это первый раз, когда я вижу карлика, который вводит санкции против гиганта", – сказал Орбан.

15 сентября Европейский парламент осудил "преднамеренные и систематические усилия" правительства Орбана, направленные на подрыв европейских ценностей. Депутаты поддержали заявление о том, что Венгрия не является демократией.

18 сентября Еврокомиссия рекомендовала приостановить финансирование Венгрии на 7,5 млрд евро.

Наталія Медведєва

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