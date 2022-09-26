Орбан о мерах ЕС против России: Карлик вводит санкции против гиганта
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Европейский Союз "карликом", а Россию "гигантом" в области энергетики и заявил, что санкции против Кремля превратили локальную войну в Украине в глобальную. Об этом Орбан сообщил во время выступления в парламенте Венгрии, передает Index.
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Венгерский премьер заявил, что в Украине идет война, которая осталась бы локальной, но западные санкции против России превратили ее в глобальную экономическую войну.
"Запад на стороне войны, Венгрия на стороне мира. Мы требуем немедленного прекращения огня и мирных переговоров", – сказал Орбан.
Он заявил, что без санкций европейская экономика восстановилась бы и избежала рецессии.
"В области энергетики мы карлики, а Россия гигант. Это первый раз, когда я вижу карлика, который вводит санкции против гиганта", – сказал Орбан.
- 15 сентября Европейский парламент осудил "преднамеренные и систематические усилия" правительства Орбана, направленные на подрыв европейских ценностей. Депутаты поддержали заявление о том, что Венгрия не является демократией.
- 18 сентября Еврокомиссия рекомендовала приостановить финансирование Венгрии на 7,5 млрд евро.
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