В МИД ответили на опасения Орбана: Танки РФ будут в Будапеште, если не помогать Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что из-за санкций против РФ и из-за военной помощи Запада Украине война якобы может распространиться на Евросоюз. В Министерстве иностранных дел ответили Орбану – предостерегли, что при такой политике российские танки могут оказаться и в Будапеште.

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В интервью Budapester Zeitung Орбан сказал, что "героически сражающиеся украинцы могут выстоять против России главным образом потому, что их массово поддерживает Европа". Однако, по мнению Орбана, Европа так поддерживает Украину, что континент "втягивается в спираль эскалации".

"С каждым днем ​​возрастает опасность того, что война распространится и на страны ЕС. Начали с санкций, продолжили поставками оружия, а сейчас уже обучаем украинских солдат. Это чрезвычайно опасная спираль. Маленькими шагами мы все ближе и ближе подходим к непосредственному участию в войне. Если мы не остановим этот процесс, мы сами окажемся в состоянии войны, чего пока не хотим", – заявил Орбан.

Спикер МИД Олег Николенко в ответ напомнил, что украинцы платят собственными жизнями за мир и покой во всей Европе.

"Если ЕС прекратит санкционное давление на Россию и военную помощь Украине, то российские танки, но мы этого никоим образом не желаем, будут в Будапеште быстрее, чем кто-нибудь из венгерского правительства сможет дозвониться в Москву", – сказал Николенко.

Он подчеркнул, что помощь Украине, – не благотворительность, а инвестиции Европы в собственную безопасность, и остановить российскую угрозу можно только совместными усилиями.

Отношения Украины и Венгрии особенно осложнились с началом полномасштабной войны России. Официальный Будапешт категорически дистанцировался от военной помощи Украине, в том числе посредством запрета на поставки ей западных вооружений через свою территорию.

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Оксана Житнюк

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