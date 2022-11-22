Премьер Эстонии: Поведение Венгрии очень настораживает. Инфляция из-за войны, а не санкций

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала поведение Венгрии "очень настораживающим" в связи с заявлениями Будапешта о том, что инфляция в Европе и высокие цены на энергоресурсы якобы вызваны санкциями против России, а не развязанной ею войной. Об этом Каллас сказала, отвечая на вопросы депутатов в эстонском парламенте, передает ERR.

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"Поведение Венгрии очень настораживает", – заявила Каллас.

Она подчеркнула, что до сих пор Венгрия поддерживала санкции против РФ, и "пока говорится одно, а делается другое, проблема не так велика".

"Но я также очень обеспокоена тем, как Венгрия проводит пиар-кампании, из которых следует, будто вся эта инфляция, цены на энергоносители вызваны санкциями. Нет, это не вызвано санкциями, это вызвано войной", – заявила Каллас.

Премьер Эстонии подчеркнула, что проблемой является и то, что у некоторых стран Западных Балкан очень тесные связи с Россией.

По мнению Каллас, история показала, что любой, кто строит свою безопасность или свое процветание на России, рано или поздно будет обманут и заплатит за это болезненную цену.

"Я очень надеюсь, что это поймут и в Венгрии. Но до сих пор мы все же были едины, в том числе и с Венгрией, по таким важным вопросам", – добавила Каллас.

21 октября Венгрия добилась исключения из возможного потолка цен на газ.

25 октября Евросоюз согласился финансировать Украину на уровне 1,5 млрд евро в месяц.

9 ноября Венгрия блокировала пакет помощи Украине на 18 млрд евро от Евросоюза. В Евросоюзе это расценили как шантаж.

По данным RTL, число российских дипломатов в Венгрии всего за год выросло примерно на 30%.

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Оксана Житнюк

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