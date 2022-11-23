В МИД Австрии пошутили над Орбаном из-за "Большой Венгрии": Она не существует 100 лет
Министерство иностранных дел Австрии высмеяло премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который спровоцировал скандал из-за своего футбольного шарфа с картой "Большой Венгрии" с территориями Украины, Румынии, Словакии, Австрии, Хорватии, Сербии. Об этом сообщает издание Kronen Zeitung.
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Дипломаты отметили, что никаких шагов в отношении Венгрии не планируется, так как ведомство не относится к ситуации серьезно.
"Быстрый взгляд на исторические карты в министерстве подтвердил первоначальные предположения о том, что "Большой Венгрии" не существует уже около 100 лет", — сказано в заявлении.
В австрийском МИД пообещали проинформировать венгерских соседей об этом при первой же возможности.
Ранее Орбан встретился с футболистом Балажем Джуджаком, который проводил последний матч за сборную Венгрии. На шее Орбана был шарф с изображением "Большой Венгрии", которая существовала до Трианонского мира 1920 года. Она включала территории современных Украины, Румынии, Словакии, Австрии, Хорватии, Сербии.
- МИД Украины вызвало посла Венгрии и разъяснит неприемлемость поступка Орбана.
- Орбан заявил, что "футбол — это не политика", и призвал "не видеть того, чего нет".
- Недавно представитель украинского МИД Олег Николенко статистикой опроверг утверждения главы МИД Венгрии Петера Сийярто о якобы неэффективности санкций против России.
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