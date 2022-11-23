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В МИД Австрии пошутили над Орбаном из-за "Большой Венгрии": Она не существует 100 лет

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2022, 11:41
В МИД Австрии пошутили над Орбаном из-за
Виктор Орбан с шарфом "Большой Венгрии" (Фото: скриншот с видео)

Министерство иностранных дел Австрии высмеяло премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который спровоцировал скандал из-за своего футбольного шарфа с картой "Большой Венгрии" с территориями Украины, Румынии, Словакии, Австрии, Хорватии, Сербии. Об этом сообщает издание Kronen Zeitung.

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Дипломаты отметили, что никаких шагов в отношении Венгрии не планируется, так как ведомство не относится к ситуации серьезно. 

"Быстрый взгляд на исторические карты в министерстве подтвердил первоначальные предположения о том, что "Большой Венгрии" не существует уже около 100 лет", — сказано в заявлении.

В австрийском МИД пообещали проинформировать венгерских соседей об этом при первой же возможности. 

Ранее Орбан встретился с футболистом Балажем Джуджаком, который проводил последний матч за сборную Венгрии. На шее Орбана был шарф с изображением "Большой Венгрии", которая существовала до Трианонского мира 1920 года. Она включала территории современных Украины, Румынии, Словакии, Австрии, Хорватии, Сербии.

Читайте также: Будапешт "не поддержал" заявление Путина о территориальных претензиях Венгрии к Украине

Дмитро Гриниченко
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австрия Венгрия виктор орбан
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