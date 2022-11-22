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Орбан после скандала с шарфом "Большой Венгрии" сказал, что "футбол — это не политика"

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2022, 16:07
Орбан после скандала с шарфом
Виктор Орбан (Фото: EPA)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал скандал со своим футбольным шарфом, где была изображена карта "Большой Венгрии" с территориями Украины, Румынии, Словакии, Австрии, Хорватии, Сербии. Об этом он написал в Facebook.

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Орбан заявил, что "футбол — это не политика" и призвал "не видеть того, чего нет".

"Сборная Венгрии — это команда всех венгров, где бы они не жили", — написал он. 

Ранее Орбан встретился с футболистом Балашем Джуджаком, который проводил последний матч за сборную Венгрии. На шее Орбана был шарф с изображением "Большой Венгрии", которая существовала до Трианонского мира 1920 года. Она включала территории современных Украины, Румынии, Словакии, Австрии, Хорватии, Сербии.

Читайте также: Будапешт "не поддержал" заявление Путина о территориальных претензиях Венгрии к Украине

Дмитро Гриниченко
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чемпионат мира Венгрия виктор орбан
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