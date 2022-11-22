Орбан после скандала с шарфом "Большой Венгрии" сказал, что "футбол — это не политика"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал скандал со своим футбольным шарфом, где была изображена карта "Большой Венгрии" с территориями Украины, Румынии, Словакии, Австрии, Хорватии, Сербии. Об этом он написал в Facebook.

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Орбан заявил, что "футбол — это не политика" и призвал "не видеть того, чего нет".

"Сборная Венгрии — это команда всех венгров, где бы они не жили", — написал он.

Ранее Орбан встретился с футболистом Балашем Джуджаком, который проводил последний матч за сборную Венгрии. На шее Орбана был шарф с изображением "Большой Венгрии", которая существовала до Трианонского мира 1920 года. Она включала территории современных Украины, Румынии, Словакии, Австрии, Хорватии, Сербии.

МИД Украины вызовет посла Венгрии и разъяснит неприемлемость поступка Орбана.

Ранее представитель украинского МИД Олег Николенко статистикой опроверг утверждения главы МИД Венгрии Петера Сийярто о якобы неэффективности санкций против России.

Отношения Украины и Венгрии особенно осложнились с началом полномасштабной войны России. Официальный Будапешт категорически дистанцировался от военной помощи Украине, в том числе посредством запрета на поставки ей западных вооружений через свою территорию.

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Дмитро Гриниченко

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