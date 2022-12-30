Кулеба: Орбан и Путин одинаково понимают законы истории, но Венгрия меня не беспокоит

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и российский диктатор Владимир Путин одинаково понимают законы истории. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, он вообще не удивлен действиями Венгрии и заявлениями Орбана, а реальный вред от Будапешта был только в мелких санкционных нюансах, когда венгры вытягивали каких-то личностей или бизнесы из санкционных списков.

"Во всем остальном — это их борьба с Еврокомиссией, они сражаются за свои деньги и иногда в этой борьбе они берут Украину в заложники. И плюс идеологически есть совпадение в понимании законов истории между Орбаном и Путиным, от этого возникают все эти заявления и комментарии", — сказал Кулеба.

Он отметил, что у него нет стратегических беспокойств по поводу Венгрии, так как после победы Украины в войне российский фактор исчезнет из венгерской политики.

Орбан заявил, что нельзя ожидать отказа Украины от своих территорий за энергоресурсы, деньги и ради мира в Европе.

Также он сказал, что Украина может воевать, пока США поддерживают ее.

В ноябре Орбан спровоцировал скандал – надел шарф с картой "большой Венгрии", в которую входят территории Украины, Румынии, Словакии и ряда стран ЕС. Украина потребовала извинений.

Читайте также: Кулеба: Пока Орбан остается премьером, Венгрия не изменит пророссийскую ориентацию

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.