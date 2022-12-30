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Кулеба: Орбан и Путин одинаково понимают законы истории, но Венгрия меня не беспокоит

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2022, 11:16
Кулеба: Орбан и Путин одинаково понимают законы истории, но Венгрия меня не беспокоит - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: скриншот с видео)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и российский диктатор Владимир Путин одинаково понимают законы истории. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина.

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По его словам, он вообще не удивлен действиями Венгрии и заявлениями Орбана, а реальный вред от Будапешта был только в мелких санкционных нюансах, когда венгры вытягивали каких-то личностей или бизнесы из санкционных списков.

"Во всем остальном — это их борьба с Еврокомиссией, они сражаются за свои деньги и иногда в этой борьбе они берут Украину в заложники. И плюс идеологически есть совпадение в понимании законов истории между Орбаном и Путиным, от этого возникают все эти заявления и комментарии", — сказал Кулеба.

Он отметил, что у него нет стратегических беспокойств по поводу Венгрии, так как после победы Украины в войне российский фактор исчезнет из венгерской политики.

Читайте также: Кулеба: Пока Орбан остается премьером, Венгрия не изменит пророссийскую ориентацию 

Дмитро Гриниченко
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