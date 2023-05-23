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Орбан: Венгрия за вступление Швеции в НАТО, но ее заявку пока одобрять не будет

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2023, 22:57
Орбан: Венгрия за вступление Швеции в НАТО, но ее заявку пока одобрять не будет - Фото
Виктор Орбан (фото – EPA)

Венгрия ничего не имеет против вступления Швеции в НАТО, но требует, чтобы перед ратификацией ее заявки Стокгольм и Будапешт улучшили нынешние отношения. Об этом премьер страны Виктор Орбан сказал на экономическом форуме в Катаре, сообщает Reuters.

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Орбан сказал, что "поскольку отношения между Швецией и Венгрией испорчены, нужно сначала их улучшить", потому что Будапешт не хочет, чтобы имеющиеся конфликты "были импортированы в НАТО".

"В принципе, так или иначе, мы поддерживаем членство Швеции в НАТО, и нам нравится шведский народ, но политические отношения между двумя странами сейчас выглядят безобразно", – считает венгерский премьер.

28 июня 2022 года на саммите НАТО в Мадриде Альянс пригласил Швецию и Финляндию стать его членами. По уставу приглашение должны ратифицировать парламенты всех 30 стран, которые уже входят в НАТО. 

Сергей Бережной
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вступление в НАТОВенгрияшвециявиктор орбан
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