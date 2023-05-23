Орбан: Венгрия за вступление Швеции в НАТО, но ее заявку пока одобрять не будет

Венгрия ничего не имеет против вступления Швеции в НАТО, но требует, чтобы перед ратификацией ее заявки Стокгольм и Будапешт улучшили нынешние отношения. Об этом премьер страны Виктор Орбан сказал на экономическом форуме в Катаре, сообщает Reuters.

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Орбан сказал, что "поскольку отношения между Швецией и Венгрией испорчены, нужно сначала их улучшить", потому что Будапешт не хочет, чтобы имеющиеся конфликты "были импортированы в НАТО".

"В принципе, так или иначе, мы поддерживаем членство Швеции в НАТО, и нам нравится шведский народ, но политические отношения между двумя странами сейчас выглядят безобразно", – считает венгерский премьер.

28 июня 2022 года на саммите НАТО в Мадриде Альянс пригласил Швецию и Финляндию стать его членами. По уставу приглашение должны ратифицировать парламенты всех 30 стран, которые уже входят в НАТО.

27 марта 2023 года парламент Венгрии одобрил вступление Финляндии в НАТО, но не стал проводить голосование по членству Швеции.

В Евросоюзе позицию Венгрии относительно принятия Швеции в НАТО на неофициальном уровне называют "возмутительным балаганом".

23 мая венгерский форинт потерял 0,9% стоимости после заявлений Орбана о невозможности Украины победить Россию и признания, что Венгрия разошлась с Евросоюзом в вопросе предоставления помощи Украине.

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