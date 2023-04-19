Глава Пентагона: Швеция станет членом НАТО еще до июльского саммита Альянса

Швеция станет членом Североатлантического альянса еще до июльского саммита НАТО. Об этом заявил глава Министерства обороны США Ллойд Остин, сообщает CNN.

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Во время визита в Швецию Остин сказал, что с нетерпением ждет возможности назвать Швецию 32-й страной-членом НАТО и уверен, что это произойдет еще до намеченного на июль саммита альянса.

По словам главы Пентагона, все остальные 30 министров обороны стран альянса "думают так же". Он также дал понять, что США будут "призывать" Турцию и Венгрию как можно скорее ратифицировать заявку Швеции.

Говоря о возражениях Турции и Венгрии против вступления Швеции, которые пока не сняты, Остин сказал, что "уверен, что эти страны придут к этому решению" и что "они придут к нему до июля".

28 июня 2022 года на саммите НАТО в Мадриде альянс пригласил Швецию и Финляндию стать его членами. По уставу, приглашение должны ратифицировать парламенты всех 30 стран–членов альянса.

27 марта 2023 года парламент Венгрии одобрил вступление Финляндии в НАТО, но не стал проводить голосование по членству Швеции.

12 апреля высокопоставленный европейский дипломат сказал Politico, что позиция Будапешта по вопросу членства Швеции в НАТО "не поддается пониманию" и воспринимается как "возмутительный балаган".

Сергій Бережний

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