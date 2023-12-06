Сегодня Байден объявит о новом пакете военной помощи для Украины на $175 млн – Госдеп

Сегодня администрация США объявит о новом пакете военной помощи, в который войдут вооружения и техника для ВСУ на $175 млн

Госдепартамент США (Фото - EPA)

Сегодня администрация США объявит о новом пакете военной помощи, в который войдут вооружения и техника для ВСУ на $175 млн. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

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В заявлении подчеркивается, что пакет сформирован исходя из "ограниченных ресурсов, которые остаются доступными для помощи Украине", и предусматривает передачу оружия и техники на сумму до $175 млн.

В пакет включены боеприпасы для систем ПВО, высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS – Ред), артиллерийские боеприпасы, высокоскоростные противорадарные ракеты, бронебойные ракеты, боеприпасы для стрелкового оружия, боеприпасы для преодоления препятствий, оборудование для защиты критически важных национальных объектов инфраструктуры, запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт.

Госдепартамент подчеркивает, что пока Россия не прекратит атаки и не выведет войска из Украины, "крайне важно, чтобы Соединенные Штаты продолжали возглавлять созданную ими коалицию из более чем 50 стран, твердо поддерживающих Украину".

"Если Конгресс не примет меры по одобрению запроса президента о дополнительном финансировании национальной безопасности, это будет один из последних пакетов помощи в сфере безопасности, которые мы можем предоставить Украине", сказано в документе, поэтому "нужно, чтобы Конгресс действовал без промедления".

20 октября 2023 года президент США Джо Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укрепления безопасности границ США.

В частности, $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины. Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова рассказывала, куда пойдут деньги.

По данным опроса Ipsos, проведенного в середине ноября, предоставление Украине оружия поддерживают 41% американцев, и это на 10% больше, чем поддержка оружия Израилю.

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