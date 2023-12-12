Данилов: Надежды на наступление не оправдались. Старые учебники НАТО по войне не работают

Данилов заявил, что "люди иногда совершают ошибки, а поэтому нельзя всю жизнь быть отличником"

Алексей Данилов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов признал, что наступление Вооруженных Сил Украины не поправляло надежд, но заверил, что война будет продолжаться. Об этом он сообщил в интервью британской службе BBC.

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По его словам, неудачи в наступлении не означают, что Украине проиграет войну против России. Он отметил, что "по крайней мере какое-то военное финансирование" от США обязательно поступит.

"В мае каждый гражданин нашей страны хотел, чтобы война закончилась как можно скорее. Надежды были, но они не оправдались. То, что мы два года защищаем нашу страну – это уже большая победа", — сказал Данилов.

Чиновник заявил, что украинцы были "чересчур оптимистичными".

"Люди иногда совершают ошибки. Нельзя всю жизнь быть отличником. Ситуация на фронте очень сложная, старые учебники по войне, в том числе натовские, необходимо отправить обратно в архивы. Такой войны, как та, что есть в нашей стране, не было ни в XX, ни в XXI веке", — резюмировал секретарь СНБО.

6 декабря министр обороны Умеров заявил, что ВСУ подошли к третьей линии обороны россиян. Заверил, что у Украины есть план войны на 2024 год.

Президент Зеленский заявил, что Путин не выиграл ни одной операции за этот год, а Украина сохраняет важные плацдармы на нескольких направлениях фронта и готовится к следующим шагам.

Конгресс США до сих пор не одобрил предоставление дополнительного финансирования для Украины. У Байдена говорят, что смогут помогать еще несколько недель, дальше возможностей не будет.

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