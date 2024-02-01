Залужный назвал решающие условия, которые поспособствуют победе над Россией

По мнению главкома ВСУ, едва ли не основной вариант получения преимущества в войне – овладение арсеналом "сравнительно дешевых и новейших средств"

Валерий Залужный (Фото: ОП)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный написал статью для американского издания CNN о "современном дизайне" военных операций в российско-украинской войне. Он назвал условия, которые, по его мнению, станут решающими для украинских сил в противостоянии российской вооруженной агрессии.

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Залужный заявил о необходимости создания нового дизайна операций на основе имеющихся технологических возможностей, который будет основываться не только на пространственно-временных показателях боевых действий, но и в основном на создании решающих условий и достижении соответствующих эффектов, которые поспособствуют достижению цели операции.

Исходя из опыта ведения боевых действий и прогноза развития вооруженной борьбы, по мнению главкома ВСУ, такими решающими условиями являются:

→ достижение абсолютного преимущества в воздухе, особенно на высотах, обеспечивающих эффективное поражение, разведку, наблюдение и логистику;

→ лишение противника возможностей вести наступательные или оборонительные действия;

→ повышение мобильности своих войск и полное ограничение мобильности войск противника;

→ безопасный выход на определенные рубежи, взятие под контроль важных районов местности;

→ лишение противника возможностей восстанавливать утраченное положение и наращивать усилия.

Как отметил Залужный, на первый взгляд это "совершенно консервативные и классические условия, достижение которых служит уже давно действующим формам и способам".

"Но это лишь на первый взгляд, ведь именно средства их достижения уже изменились, и старые средства, к сожалению, все больше остаются мечтой для Вооруженных Сил Украины, в первую очередь меняются и способы их достижения", – сказано в статье главкома ВСУ.

В частности, по его мнению, едва ли не основным вариантом получения преимущества в войне является овладение всем арсеналом "сравнительно дешевых, новейших и крайне эффективных быстро развивающихся средств". Он акцентировал внимание на необходимости существенно увеличить способности беспилотных систем и других новейших технологических систем.

Основные тезисы из статьи Залужного – здесь.

По прогнозам начальника ГУР Буданова, ближайшие шесть месяцев войны РФ против Украины будут "интересными". Также он считает, что текущее российское наступление полностью иссякнет "где-то в начале весны".

Министр обороны Умеров сообщил, что в 2024 году Украина планирует произвести сотни тысяч беспилотников разных типов.

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