Наступ росіян не може тривати вічно, це вже останні конвульсії – ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Керівник пресслужби Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш вважає, що наступ російських окупаційних військ скоро вичерпається. Таку думку він висловив в ефірі Radio NV.

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"Цей наступ, який почався ще з 10 жовтня 2023 року і триває дотепер, не може тривати вічно. Це вже останні конвульсії, в яких б'ється російська армія. І досить скоро, думаю, настане час "Ч", коли наша команда, вже нова, з нашим досвідом, озброєнням, вступить у дію. Думаю, що противник це якісно відчує на своїй шкурі", – сказав він.

За словами Євлаша, росіяни вже зараз відчувають снарядний голод.

"Про це свідчать не лише мої коментарі або не лише нашого ОСУВу. Навіть очільник ГУР МО Кирило Буданов зазначав, що використання противником Ураганів уже є рідкістю, а Смерчів — це взагалі щось таке із неймовірного", – зауважив він.

Окрім того, додав Євлаш, армія Росії відчуває брак особового складу.

14 грудня 2023-го Буданов заявив, що росіяни не планують вести війну проти України у 2025 році. Можливо, під кінець 2024 року Росія коригуватиме плани щодо війни, але наразі такого немає, запевнив начальник ГУР.

25 грудня Буданов заявив, що Росія ніколи не зможе знищити Україну. 2024-й, за його прогнозами, насамперед стане "роком продовження боротьби".

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