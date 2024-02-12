Наступление россиян не может продолжаться вечно, это уже последние конвульсии – ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ

Руководитель пресс-службы Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш считает, что наступление российских оккупационных войск скоро иссякнет. Такое мнение он высказал в эфире Radio NV.

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"Это наступление, которое началось еще с 10 октября 2023 года и продолжается до сих пор, не может продолжаться вечно. Это уже последние конвульсии, в которых бьется российская армия. И довольно скоро, думаю, придет время "Ч", когда наша команда, уже новая, с нашим опытом, вооружением, вступит в силу. Думаю, что противник это качественно почувствует на своей шкуре", – сказал он.

По словам Евлаша, россияне уже сейчас ощущают снарядный голод.

"Об этом свидетельствуют не только мои комментарии или не только нашего ОСУВа. Даже глава ГУР МО Кирилл Буданов отмечал, что использование противником Ураганов уже является редкостью, а Смерчей – это вообще что-то из невероятного", – отметил он.

Кроме того, добавил Евлаш, армия России испытывает нехватку личного состава.

14 декабря 2023 года Буданов заявил, что россияне не планируют вести войну против Украины в 2025 году. Возможно, к концу 2024 года Россия будет корректировать планы по войне, но пока такого нет, заверил начальник ГУР.

25 декабря Буданов заявил, что Россия никогда не сможет уничтожить Украину. 2024-й, по его прогнозам, в первую очередь станет "годом продолжения борьбы".

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