Данилов говорит, что у РФ нет возможности захватить Киев: Они слабее, чем два года назад

Данилов заявил, что Силы обороны каждый день "стачивают" российскую армию на фронте

Алексей Данилов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что у россиян нет ресурсов, чтобы снова попытаться захватить Киев. Об этом он сообщил в интервью Наталье Мосейчук.

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По его словам, разведка ежедневно отслеживает ситуацию на всех направлениях.

Он отметил, что в Беларуси в 2024 году запланированы учения россиян.

"Нужно будет внимательно отслеживать количество войск там, многое зависит от действий наших партнеров. Нам нужно обязательно дополнительное оружие. Не будет такого, что они будут господствовать в Киеве, у них сейчас нет таких возможностей", — сказал Данилов.

Чиновник заявил, что за два года большой войны Украина "повыбивала России те зубы, которые у нее были в феврале 2022 года".

"Каждый день армия России стачивается, больше их не становится. Иначе бы они не обращались за помощью к Северной Кореи и Ирану", — подчеркнул секретарь СНБО.

14 декабря 2023 года начальник разведки Буданов заявил, что россияне не планируют вести войну против Украины в 2025 году. Возможно, к концу 2024 года Россия будет корректировать планы по войне, но пока такого нет.

25 декабря Буданов заявил, что Россия никогда не сможет уничтожить Украину. 2024-й, по его прогнозам, в первую очередь станет "годом продолжения борьбы".

Руководитель пресс-службы Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш считает, что наступление российских оккупационных войск скоро иссякнет.

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