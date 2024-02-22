США: Ми не віримо, що Путін отримав перевагу у війні, але він спостерігає за Конгресом

Міллер заявив, що сподівається на продовження військової та фінансової допомоги Україні з боку Конгресу США

Метью Міллер (Фото: скриншот з відео)

У Державному департаменті США заявили, що "взагалі не вірять" у те, що диктатор Володимир Путін отримав перевагу у війні проти України. Про це на брифінгу повідомив речник Держдепу Метью Міллер.

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За його словами, Путін уважно спостерігає за дебатами довкола продовження допомоги Україні в Конгресі США.

"Із самого початку він завжди припускав, що зможе перечекати Захід, що Захід не захоче зберігати санкції. І досі Захід довів їм – довів його неправоту. Ми сподіваємося, що Конгрес відреагує, тому що весь світ спостерігає за цим", – сказав Міллер.

Він зазначив, що за два роки великої війни Україна досягла значних успіхів на фронті, відтіснивши Чорноморський флот РФ.

"Росія досягла успіхів на полі бою минулими вихідними, тому що Україна не змогла належним чином поповнити запаси своїх військ, багато в чому тому, що Конгрес не зробив необхідних дій", – заявив дипломат.

Раніше координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі 20 лютого звинуватив американський Конгрес у смертях українців та виході ЗСУ з Авдіївки.

14 лютого американський президент Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

16 лютого стало відомо, що 10 членів Палати представників США розробили компромісний законопроєкт щодо зовнішньої допомоги, який передбачає $47,7 млрд для України.

19 лютого американський високопоставлений армійський чиновник повідомив, що фінансування України в Конгресі США має невизначене майбутнє, армія США була змушена оплачувати рахунки на підтримку військових зусиль України проти Росії протягом останніх кількох місяців.

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