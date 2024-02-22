Белый дом: Республиканцы в отпуске будут читать статьи о последствиях нехватки помощи ВСУ

Эндрю Бейтс (Скриншот)

Пресс-служба Белого дома направила республиканцам в Палате представителей документ "Пакет для чтения во время отпуска", в который вошел ряд статей из разных американских СМИ о том, какие последствия переживает Украина из-за задержки пакета помощи от США. Об этом сообщил представитель Белого дома Эндрю Бейтс, передает Голос Америки.

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В частности, в "Пакете для чтения" есть статья Fox News о том, что украинские войска вышли из Авдеевки из-за нехватки боеприпасов.

Также материал AP о том, как рабочие на американских заводах ожидают принятия законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню, чтобы средства от этой помощи направились на заводы в Огайо, Пенсильвании, Техасе и других штатах и обеспечили рабочие места и подняли местную экономику.

"Пропавших в Украине детей выследили в России цифровые детективы", рассказывает статья BBC.

"Республиканцы Палаты представителей говорят, что заботятся о борьбе с жестоким обращением с детьми, но они закрывают глаза на то, что Россия украла тысячи украинских детей", – прокомментировал Бейтс.

Представитель Белого дома добавил, что республиканцы также почитают материалы, в которых прямо критикуют спикера Палаты представителей Майка Джонсона за то, что тот не согласился на изменения к законодательству о безопасности границ США.

"Спикер Джонсон не показал никаких признаков отмены отпуска республиканцев, он ставит собственную внутреннюю политику выше безопасности американского народа", – резюмировал Бейтс.

14 февраля 2024 г. американский президент Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

16 февраля стало известно, что 10 членов Палаты представителей США разработали компромиссный законопроект по внешней помощи, предусматривающий $47,7 млрд для Украины.

19 февраля американский высокопоставленный армейский чиновник сообщил, что финансирование Украины в Конгрессе США имеет неопределенное будущее, армия США была вынуждена оплачивать счета в поддержку военных усилий Украины против России за последние несколько месяцев.

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