Стефанчук: Завтра-послезавтра увидите, как продвигать интересы Украины в Конгрессе США

Руслан Стефанчук (Фото: Пресс-служба Верховной Рады)

Украина планирует пересмотреть сотрудничество с рядом стран-союзников. Об этом на форуме "Украина. Год 2024" заявил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. Он также пообещал новый пример спикерского сотрудничества на уровне того, как нужно продвигать интересы Украины в Конгрессе США.

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По его словам, речь идет о "оживлении" треугольников Украина-Польша-Литва и Украина-Румыния-Молдова.

Кроме того, добавил Стефанчук, Украина не сбрасывает по вопросам отношения с американским Конгрессом.

"Еще раз подчеркну, что мы поддерживаем двухпалатную и двухпартийную поддержку, которую имеем сегодня, но мы будем продолжать работу, и буквально в ближайшее время – завтра-послезавтра вы получите новый пример спикерского сотрудничества на уровне того, как нужно продвигать интересы Украины в Конгрессе США", – резюмировал спикер Верховной Рады.

14 февраля 2024 года американский президент Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

16 февраля стало известно, что 10 членов Палаты представителей США разработали компромиссный законопроект по внешней помощи, предусматривающий $47,7 млрд для Украины.

19 февраля американский высокопоставленный армейский чиновник сообщил, что финансирование Украины в Конгрессе США имеет неопределенное будущее, армия США была вынуждена оплачивать счета в поддержку военных усилий Украины против России за последние несколько месяцев.

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