Стефанчук и спикеры 22 парламентов обратились к Джонсону по поводу законопроекта – письмо

Сегодня спикер Палаты представителей заявил, что вынесет на голосование продление помощи Украине "своевременно"

Майк Джонсон (Фото: ЭРА/WILL OLIVER)

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук инициировал открытое письмо спикеров 23-х парламентов и главы Европарламента к спикеру Палаты Представителей США Майку Джонсону с просьбой внести на рассмотрение законопроект, предусматривающий ассигнование в размере $60,06 млрд помощи Украине. Об этом сообщил глава Рады.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Спикеры парламентов призвали Джонсона способствовать принятию Конгрессом США исторического решения, которое обеспечит помощь США иностранным государствам и предоставит Украине необходимые средства для продолжения борьбы.

"Наши страны настроены и в дальнейшем наращивать поддержку Украины и ее Сил обороны, видя в этом значительную инвестицию в нашу индивидуальную и коллективную безопасность", – говорится в коллективном письме, опубликованном Стефанчуком.

Также в письме спикеры акцентировали, что "ось зла должна быть побеждена и все виновные должны быть привлечены к ответственности, что станет значительным предохранителем от дальнейших конфликтов и вернет нашему народу ощущение управляемости и безопасности".опроекта – письмо

Открытое письмо (Фото: Facebook/Руслан Стефанчук)

Открытое письмо (Фото: Facebook/Руслан Стефанчук)

"Я очень рассчитываю, что наш голос и наш призыв услышат в Конгрессе США", – подчеркнул Стефанчук.

Председатель Верховной Рады добавил, что письмо остается открытым к подписанию и другими спикерами парламентов, которые желают к нему присоединиться.

26 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что спикер Палаты представителей США Джонсон обещал ему, что сделает "все возможное" для продления помощи Украине.

Читайте также: Стефанчук: Завтра-послезавтра увидите, как нужно продвигать интересы Украины в Конгрессе США

14 февраля 2024 года американский президент призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

Палата представителей ушла в отпуск до 28 февраля. Если спикер Палаты будет блокировать вынесение законопроекта на голосование, то демократы смогут применить процедуру, по которой будут иметь возможность обойти спикера и вынести вопросы в зал. Однако для этого нужно время и 218 подписей парламентариев (у республиканцев 221 мандат, у демократов – 213).

21 февраля Байден заявил, что спикер Джонсон должен вынести на голосование законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня. По словам американского лидера, документ будет принят Палатой, если его вынесут на голосование.

28 февраля Джонсон заявил, что вынесет на голосование продление помощи Украине "своевременно", а приоритетом является граница с Мексикой.

Читайте также: Байден сегодня созывает лидеров Конгресса для обсуждения помощи Украине – TWP