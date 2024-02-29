Джонсон снова не готов к помощи Украине. Палата представителей хочет обойти его – Axios

Майк Джонсон (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Палата представителей США займется вопросом нового финансирования помощи Украине после того, как будет предотвращен шатдаун, заявил спикер Майк Джонсон. Тем временем республиканец Брайан Фицпатрик готовит попытку обойти Джонсона, чтобы добиться принятия помощи Украине, передает Axios.

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Журналист Голоса Америки спросил у Джонсона, есть ли у него ответ на призыв 23 европейских лидеров одобрить новую помощь Украине.

"Палата представителей рассматривает все доступные возможности. И мы вернемся к этому, как только правительство получит финансирование", – отметил спикер.

В то же время, по данным Axios, в Палате представителей готовятся к одобрению помощи Украине в обход Джонсона. Речь идет о discharge petition.

Экс-посол США в Украине (2003–2006), директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст заявил в интервью LIGA.net, что это петиция о вынесении проекта на голосование без предварительного обсуждения в комитетах. Если 218 конгрессменов ее подпишут, то будет голосование (таких петиций с 1931 года было 26, и только дважды приняли законы. – Ред.).

"Мы должны что-то сделать. Это экзистенциально, это чувствительно ко времени. Будь то наш продукт или чей-то другой, нам просто нужно доставить им деньги", – сказал Фицпатрик.

По его словам, петиция будет готова к подписанию к началу марта и дал понять, что ожидает, что она соберет несколько подписей республиканцев.

"Больше, чем вы думаете. Многие знают, что это правильный поступок", – таким образом конгрессмен ответил на вопрос о глубине поддержки республиканцев.

14 февраля 2024 года американский президент призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

21 февраля Байден заявил, что спикер Джонсон должен вынести на голосование законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню. По словам американского лидера, документ будет принят Палатой, если его вынесут на голосование.

26 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что спикер Палаты представителей США Джонсон обещал ему, что сделает "все возможное" для продления помощи Украине.

28 февраля Джонсон заявил, что вынесет на голосование продление помощи Украине "своевременно", а приоритетом является граница с Мексикой.

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