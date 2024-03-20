Помощь от США. Шмыгаль ожидает позитивных новостей "в этом, максимум в следующем месяце"

Премьер подчеркнул, что Украина продолжит бороться с российской агрессией, но для этого необходима поддержка партнеров

Денис Шмыгаль (Фото: Facebook)

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что заблокированное американское финансирование может поступить уже в марте и что объем мобилизации новых войск на фронт может быть меньше полумиллиона. Об этом он сказал в интервью Bloomberg Television.

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Говоря о блокировании помощи Украине Конгрессом США, Шмыгаль отметил, что украинская сторона находится в постоянном диалоге с США. Он ожидает положительных новостей о финансировании "в этом месяце или максимум в следующем месяце".

В интервью премьер подчеркнул, что Украина продолжит бороться с российской агрессией, но для этого также необходима поддержка партнеров.

"Мы продолжим борьбу, если у нас будет поддержка со стороны наших партнеров по артиллерийским снарядам, по ракетам большой и средней дальности", – заявил он.

Также Шмыгаль прокомментировал заявления о мобилизации 500 000 военных и заявил, что оценка показала, что масштаб не является необходимым, учитывая ротации, которые происходят на линии фронта, и поступления вооружений.

19 марта Палата представителей Конгресса США вернулась к работе. Американские законодатели призывают спикера Майка Джонсона вынести вопрос о помощи Украине на голосование на этой неделе, иначе этот вопрос могут рассмотреть только после 9 апреля.

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14 февраля 2024 года президент США Байден призвал спикера Палаты представителей немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.

12 марта США объявили военную помощь Украине на $300 млн, туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS. О поставках ATACMS официально не сообщалось.

Ранее Джонсон заявил сенаторам-республиканцам, что готов разработать свой вариант законопроекта о помощи Украине. Предполагается, что он будет выглядеть как кредит или ленд-лиз.

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