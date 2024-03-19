Сейчас или 9 апреля. В Конгрессе призывают голосовать за помощь Украине на этой неделе

Спикер Майк Джонсон в свою очередь заявил, что приоритетом для Палаты представителей является утверждение бюджетного законодательства

Капитолий (Фото: ЕРА/Michael Reynolds)

Палата представителей Конгресса США вернулась 19 марта к работе. Американские законодатели призывают спикера Майка Джонсона вынести вопросы помощи Украине на голосование на этой неделе, иначе этот вопрос может быть рассмотрен только после 9 апреля, передает The Hill.

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"Время идет и нужно, чтобы законопроект по национальной безопасности, который поддерживают обе партии, пересек финишную прямую до 22 марта, когда мы уедем из города", - заявил лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис.

Этот законопроект включает также помощь Украине, Израилю и Тайваню.

Бывшая спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси также выступила за то, чтобы рассмотреть закон с помощью Украины.

В то же время Джонсон заявил, что приоритетом для Палаты представителей является утверждение бюджетного законодательства.

"Мы продвигаемся по привычному процессу ассигнований - должны завершить до пятницы - после этого, как сказал спикер, он готов вынести законопроект о дополнительном финансировании на голосование", - подтвердил глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Майк Маккол.

Ранее Джонсон заявил сенаторам-республиканцам, что готов разработать свой вариант законопроекта о помощи Украине. Предполагается, что он будет выглядеть как кредит или лендлиз.

Как сообщал Bloomberg, республиканцы в Палате представителей работают над собственным законопроектом о помощи Украине, основная идея которого состоит в конфискации российских активов для оплаты военной помощи Киеву.

14 февраля 2024 года президент США Байден призвал спикера Палаты представителей немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

26 февраля президент Зеленский заявил, что Джонсон обещал ему сделать "все возможное" для продления помощи Украине.

29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.

12 марта США объявили военную помощь Украине на $300 млн, туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS. О поставках ATACMS официально не сообщалось.

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