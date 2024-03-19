Сейчас или 9 апреля. В Конгрессе призывают голосовать за помощь Украине на этой неделе
Палата представителей Конгресса США вернулась 19 марта к работе. Американские законодатели призывают спикера Майка Джонсона вынести вопросы помощи Украине на голосование на этой неделе, иначе этот вопрос может быть рассмотрен только после 9 апреля, передает The Hill.
"Время идет и нужно, чтобы законопроект по национальной безопасности, который поддерживают обе партии, пересек финишную прямую до 22 марта, когда мы уедем из города", - заявил лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис.
Этот законопроект включает также помощь Украине, Израилю и Тайваню.
Бывшая спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси также выступила за то, чтобы рассмотреть закон с помощью Украины.
В то же время Джонсон заявил, что приоритетом для Палаты представителей является утверждение бюджетного законодательства.
"Мы продвигаемся по привычному процессу ассигнований - должны завершить до пятницы - после этого, как сказал спикер, он готов вынести законопроект о дополнительном финансировании на голосование", - подтвердил глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Майк Маккол.
Ранее Джонсон заявил сенаторам-республиканцам, что готов разработать свой вариант законопроекта о помощи Украине. Предполагается, что он будет выглядеть как кредит или лендлиз.
Как сообщал Bloomberg, республиканцы в Палате представителей работают над собственным законопроектом о помощи Украине, основная идея которого состоит в конфискации российских активов для оплаты военной помощи Киеву.
- 14 февраля 2024 года президент США Байден призвал спикера Палаты представителей немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.
- 26 февраля президент Зеленский заявил, что Джонсон обещал ему сделать "все возможное" для продления помощи Украине.
- 29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.
- 12 марта США объявили военную помощь Украине на $300 млн, туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS. О поставках ATACMS официально не сообщалось.
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