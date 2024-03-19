Або зараз, або 9 квітня. Конгресмени закликають голосувати за допомогу Україні цього тижня

Спікер Майк Джонсон своєю чергою заявив, що пріоритетом для Палати представників є затвердження бюджетного законодавства

Капітолій (Фото: ЕРА/Michael Reynolds)

Палата представників Конгресу США 19 березня повернулася до роботи. Американські законодавці закликають спікера Майка Джонсона винести питання допомоги Україні на голосування цього тижня, інакше це питання можуть розглянути тільки після 9 квітня, передає The Hill.

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"Час іде і треба, щоб законопроєкт з національної безпеки, який підтримують обидві партії, перетнув фінішну пряму до 22 березня, коли ми поїдемо з міста", - заявив лідер меншості у Палаті представників Гакім Джеффріс.

Цей законопроєкт містить також допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Колишня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі також виступила за те, щоб розглянути закон з допомогою Україні.

Водночас Джонсон заявив, що пріоритетом для Палати представників є затвердження бюджетного законодавства.

"Ми просуваємось за звичним процесом асигнувань — маємо завершити до п'ятниці — після цього, як сказав спікер, він готовій винести законопроєкт про додаткове фінансування на голосування", — підтвердив голова комітету у закордонних справах Палати представників Майк Маккол.

Раніше Джонсон заявив сенаторам-республіканцям, що готовий розробити свій варіант законопроєкту про допомогу Україні. Передбачається, що він матиме вигляд кредиту або лендлізу.

Як повідомляв Bloomberg, республіканці у Палаті представників працюють над власним законопроєктом про допомогу Україні, основна ідея якого полягає у конфіскації російських активів для оплати військової допомоги Києву.

14 лютого 2024 року президент США Байден закликав спікера Палати представників негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

26 лютого президент Зеленський заявив, що Джонсон обіцяв йому зробити "все можливе" для продовження допомоги Україні.

29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитися про допомогу Україні.

12 березня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не повідомлялося.

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