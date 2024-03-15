Республіканці працюють над своїм законопроєктом про допомогу Україні – деталі від Bloomberg

Журналісти дізналися, що республіканці у Палаті представників підтримують ідею конфіскації російських активів для допомоги Україні

Майкл Маккол (Фото: ЕРА/Michael Reynolds)

Республіканці у Палаті представників працюють над власним законопроєктом про допомогу Україні, основна ідея якого полягає у конфіскації російських активів для оплати військової допомоги Києву. Про це повідомляє Bloomberg.

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На думку голови комітету у закордонних справах Палати представників Майкла Маккола, весь законопроєкт має базуватися на конфіскації російських активів.

Водночас конгресмен-республіканець Френч Гілл вважає, що конфіскація російських активів має бути частиною законопроєкту.

Маккол повідомив, що також обговорював з колегами можливість надання Києву кредитів, щоб зменшити витрати для платників податків та заручитися більшою підтримкою однопартійців.

Раніше Джонсон заявив сенаторам-республіканцям, що готовий розробити свій варіант законопроєкту про допомогу Україні. Передбачається, що він матиме вигляд кредиту або лендлізу.

14 лютого президент США Байден закликав спікера Палати представників негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

26 лютого президент Зеленський заявив, що Джонсон обіцяв йому зробити "все можливе" для продовження допомоги Україні.

29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитися про допомогу Україні.

12 березня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не повідомлялося.

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