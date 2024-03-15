Республіканці працюють над своїм законопроєктом про допомогу Україні – деталі від Bloomberg
Республіканці у Палаті представників працюють над власним законопроєктом про допомогу Україні, основна ідея якого полягає у конфіскації російських активів для оплати військової допомоги Києву. Про це повідомляє Bloomberg.
На думку голови комітету у закордонних справах Палати представників Майкла Маккола, весь законопроєкт має базуватися на конфіскації російських активів.
Водночас конгресмен-республіканець Френч Гілл вважає, що конфіскація російських активів має бути частиною законопроєкту.
Маккол повідомив, що також обговорював з колегами можливість надання Києву кредитів, щоб зменшити витрати для платників податків та заручитися більшою підтримкою однопартійців.
Раніше Джонсон заявив сенаторам-республіканцям, що готовий розробити свій варіант законопроєкту про допомогу Україні. Передбачається, що він матиме вигляд кредиту або лендлізу.
- 14 лютого президент США Байден закликав спікера Палати представників негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.
- 26 лютого президент Зеленський заявив, що Джонсон обіцяв йому зробити "все можливе" для продовження допомоги Україні.
- 29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитися про допомогу Україні.
- 12 березня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не повідомлялося.
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