Республіканці працюють над своїм законопроєктом про допомогу Україні – деталі від Bloomberg
Майкл Маккол (Фото: ЕРА/Michael Reynolds)

Республіканці у Палаті представників працюють над власним законопроєктом про допомогу Україні, основна ідея якого полягає у конфіскації російських активів для оплати військової допомоги Києву. Про це повідомляє Bloomberg.

На думку голови комітету у закордонних справах Палати представників Майкла Маккола, весь законопроєкт має базуватися на конфіскації російських активів.

Водночас конгресмен-республіканець Френч Гілл вважає, що конфіскація російських активів має бути частиною законопроєкту.

Маккол повідомив, що також обговорював з колегами можливість надання Києву кредитів, щоб зменшити витрати для платників податків та заручитися більшою підтримкою однопартійців.

Раніше Джонсон заявив сенаторам-республіканцям, що готовий розробити свій варіант законопроєкту про допомогу Україні. Передбачається, що він матиме вигляд кредиту або лендлізу.

  • 14 лютого президент США Байден закликав спікера Палати представників негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.
  • 26 лютого президент Зеленський заявив, що Джонсон обіцяв йому зробити "все можливе" для продовження допомоги Україні.
  • 29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитися про допомогу Україні.
  • 12 березня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не повідомлялося.

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