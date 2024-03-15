Республиканцы работают над своим законопроектом о помощи Украине – детали от Bloomberg

Журналисты узнали, что республиканцы в Палате представителей поддерживают идею конфискации российских активов для помощи Украине

Майкл Маккол (Фото: ЕРА/Michael Reynolds)

Республиканцы в Палате представителей работают над собственным законопроектом о помощи Украине, основная идея которого состоит в конфискации российских активов для оплаты военной помощи Киеву. Об этом сообщает Bloomberg.

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По мнению главы комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкла Маккола, весь законопроект должен базироваться на конфискации российских активов.

В то же время конгрессмен-республиканец Френч Гилл считает, что конфискация российских активов должна быть частью законопроекта.

Маккол сообщил, что также обсуждал с коллегами возможность предоставления Киеву кредитов, чтобы снизить расходы для налогоплательщиков и заручиться большей поддержкой однопартийцев.

Ранее Джонсон заявил сенаторам-республиканцам, что готов разработать свой вариант законопроекта о помощи Украине. Предполагается, что он будет выглядеть как кредит или ленд-лиз.

14 февраля президент США Байден призвал спикера Палаты представителей немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

26 февраля президент Зеленский заявил, что Джонсон обещал ему сделать "все возможное" для продления помощи Украине.

29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.

12 марта США объявили военную помощь Украине на $300 млн, туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS. О поставках ATACMS официально не сообщалось.

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